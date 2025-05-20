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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
20 мая, 12:46

Стало известно, сколько мигрантов-уклонистов выявили в ходе рейдов и отправили на фронт

Глава СК Бастрыкин: В зоне СВО находится 20 тыс. натурализованных граждан России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / De Visu

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / De Visu

Около 20 тысяч натурализованных граждан России находятся на передовой в зоне специальной военной операции. Об этом заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на Петербургском международном юридическом форуме.

По его словам, военное следственное управление проводит регулярные проверки.

«Мы уже выявили 80 тысяч таких граждан России, которые не просто избегали передовой — они даже в военкоматы идти не хотели. Всех поставили на воинский учёт. Сейчас около 20 тысяч новых граждан России, которым, видимо, не по душе жить в Узбекистане, Таджикистане или Кыргызстане, уже находятся на линии фронта», — отметил Бастрыкин.

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«Мигрант здорового человека»: Уроженец Таджикистана отправился на СВО ради защиты России

Ранее Life.ru рассказывал о матери шестерых детей, которая отправилась на СВО вслед за мужем, чтобы уберечь его от ранений. Супруги Ойдиновы родом из Узбекистана, но с 2022 года рука об руку служат в одном из подразделений 25-й Российской армии.

Марина Фещенко
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