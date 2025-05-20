Стало известно, сколько мигрантов-уклонистов выявили в ходе рейдов и отправили на фронт

Около 20 тысяч натурализованных граждан России находятся на передовой в зоне специальной военной операции. Об этом заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на Петербургском международном юридическом форуме.

По его словам, военное следственное управление проводит регулярные проверки.

«Мы уже выявили 80 тысяч таких граждан России, которые не просто избегали передовой — они даже в военкоматы идти не хотели. Всех поставили на воинский учёт. Сейчас около 20 тысяч новых граждан России, которым, видимо, не по душе жить в Узбекистане, Таджикистане или Кыргызстане, уже находятся на линии фронта», — отметил Бастрыкин.