Госдума запретила лишать приобретенного гражданства жителей пяти регионов России

Жителей Крыма, Донбасса и Новороссии не будут лишать гражданства России за совершённые преступления. Данную поправку приняли депутаты Госдумы.

Действующее законодательство позволяет лишать гражданства за определенные правонарушения. Однако, согласно новой поправке, принятой депутатами, лица, получившие гражданство по международным договорам или законам, не подлежат такой мере.

Эта норма распространится на жителей ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской областей, а также Крыма. Все они являются гражданами России, получившими паспорта после присоединения этих территорий к РФ.