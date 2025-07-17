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Регион
17 июля, 10:37

Госдума запретила лишать приобретенного гражданства жителей пяти регионов России

Жителей Крыма, Донбасса и Новороссии не смогут лишать гражданства

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Videographer_42

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Videographer_42

Жителей Крыма, Донбасса и Новороссии не будут лишать гражданства России за совершённые преступления. Данную поправку приняли депутаты Госдумы.

Действующее законодательство позволяет лишать гражданства за определенные правонарушения. Однако, согласно новой поправке, принятой депутатами, лица, получившие гражданство по международным договорам или законам, не подлежат такой мере.

Эта норма распространится на жителей ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской областей, а также Крыма. Все они являются гражданами России, получившими паспорта после присоединения этих территорий к РФ.

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Ранее стало известно, что в Госдуму внесли проект закона, который позволяет аннулировать приобретённое российское гражданство в случае отказа от постановки на воинский учёт. Депутаты считают, что данные правки необходимы. Согласно предложению, основанием для лишения гражданства станет неисполнение обязанности встать на воинский учёт без уважительных причин.

Юлия Сафиулина
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