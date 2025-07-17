Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 июля, 23:03

Азербайджанского бойца поп-ММА, который назвал соперника «русской свиньёй», лишили гражданства РФ

Азербайджанского бойца поп-MMA Джавида Рзаева лишили гражданства России

Джавид Рзаев. Обложка © VK / Джавид Рзаев

Джавид Рзаев. Обложка © VK / Джавид Рзаев

Азербайджанского спортсмена Джавида Рзаева, выступавшего в поп-ММА, лишили российского гражданства после инцидента с оскорблением российского бойца Артура Кулинского. Официальное уведомление о лишении гражданства Рзаев получил от сотрудника ФСБ с формулировкой «за действия, негативно влияющие на политическую и социальную стабильность страны».

Азербайджанского бойца поп-MMA Джавида Рзаева лишили гражданства России. Видео © УФСБ по Саратовской области

На 2 месяца арестовали бойца поп-ММА, устроившего стрельбу в гостинице «Восход»
На 2 месяца арестовали бойца поп-ММА, устроившего стрельбу в гостинице «Восход»

Напомним, конфликт произошёл во время турнира в июле 2024 года, когда Рзаев в ходе словесной перепалки назвал Кулинского «русской свиньёй». Хотя спортсмен впоследствии принёс публичные извинения, последствия оказались серьёзными: сначала промоутерскую организацию Hardcore FC лишили лицензии, а затем последовало пожизненное отстранение Рзаева от соревнований.

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Азербайджан
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar