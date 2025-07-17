Азербайджанского бойца поп-ММА, который назвал соперника «русской свиньёй», лишили гражданства РФ

Азербайджанского спортсмена Джавида Рзаева, выступавшего в поп-ММА, лишили российского гражданства после инцидента с оскорблением российского бойца Артура Кулинского. Официальное уведомление о лишении гражданства Рзаев получил от сотрудника ФСБ с формулировкой «за действия, негативно влияющие на политическую и социальную стабильность страны».