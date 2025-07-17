Азербайджанского бойца поп-ММА, который назвал соперника «русской свиньёй», лишили гражданства РФ
Азербайджанского бойца поп-MMA Джавида Рзаева лишили гражданства России
Джавид Рзаев. Обложка © VK / Джавид Рзаев
Азербайджанского спортсмена Джавида Рзаева, выступавшего в поп-ММА, лишили российского гражданства после инцидента с оскорблением российского бойца Артура Кулинского. Официальное уведомление о лишении гражданства Рзаев получил от сотрудника ФСБ с формулировкой «за действия, негативно влияющие на политическую и социальную стабильность страны».
Азербайджанского бойца поп-MMA Джавида Рзаева лишили гражданства России. Видео © УФСБ по Саратовской области
Напомним, конфликт произошёл во время турнира в июле 2024 года, когда Рзаев в ходе словесной перепалки назвал Кулинского «русской свиньёй». Хотя спортсмен впоследствии принёс публичные извинения, последствия оказались серьёзными: сначала промоутерскую организацию Hardcore FC лишили лицензии, а затем последовало пожизненное отстранение Рзаева от соревнований.