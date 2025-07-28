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Регион
28 июля, 15:43

«Натянутая русофобка»: Вайкуле ошарашила заявлением об Украине и попала в соцсетях под «отмену»

Лайма Вайкуле на фестивале в Юрмале в открытую призвала дать Украине оружие

Обложка © Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Обложка © Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Латвийская певица Лайма Вайкуле, известная своей поддержкой Украины, в ходе музыкального фестиваля «Рандеву» в Юрмале высказалась о необходимости поставок оружия Киеву. В беседе с журналистом она выразила надежду на скорейшее завершение конфликта, добавив: «Лучше дать Украине оружие», — в ответ на реплику о том, что музыка может способствовать миру.

Фестиваль, организуемый Вайкуле, в последние годы теряет популярность. По информации местных источников, для заполнения зала используются различные способы — помимо официальной продажи билетов, активно распространяются «пригласительные», за которые отвечает доверенное лицо певицы Элита Милграве.

Фестиваль Лаймы Вайкуле, оказавшийся никому не нужным, продаёт билеты в обход закона
Фестиваль Лаймы Вайкуле, оказавшийся никому не нужным, продаёт билеты в обход закона

Завершившееся мероприятие 2025 года вновь собрало артистов, покинувших российскую сцену. Там выступали Максим Галкин*, Семён Слепаков* и Алла Пугачёва, чьи появления, по мнению зрителей, не произвели прежнего эффекта. В соцсетях обсуждают не только заявления со сцены, но и общее впечатление от фестиваля, который, как отмечают комментаторы, «давно утратил своё былое значение». Что там происходило, читайте в расследовании Life.ru.

* Признаны иноагентами в РФ

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Алексей Берковиц
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