Латвийская певица Лайма Вайкуле, известная своей поддержкой Украины, в ходе музыкального фестиваля «Рандеву» в Юрмале высказалась о необходимости поставок оружия Киеву. В беседе с журналистом она выразила надежду на скорейшее завершение конфликта, добавив: «Лучше дать Украине оружие», — в ответ на реплику о том, что музыка может способствовать миру.

Фестиваль, организуемый Вайкуле, в последние годы теряет популярность. По информации местных источников, для заполнения зала используются различные способы — помимо официальной продажи билетов, активно распространяются «пригласительные», за которые отвечает доверенное лицо певицы Элита Милграве.

Завершившееся мероприятие 2025 года вновь собрало артистов, покинувших российскую сцену. Там выступали Максим Галкин*, Семён Слепаков* и Алла Пугачёва, чьи появления, по мнению зрителей, не произвели прежнего эффекта. В соцсетях обсуждают не только заявления со сцены, но и общее впечатление от фестиваля, который, как отмечают комментаторы, «давно утратил своё былое значение». Что там происходило, читайте в расследовании Life.ru.