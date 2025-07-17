Фестиваль Лаймы Вайкуле, оказавшийся никому не нужным, продаёт билеты в обход закона

Организаторы Юрмальского музыкального фестиваля «Рандеву» Лаймы Вайкуле пытаются заполнить зал любыми способами: после резкого спада популярности в ходу оказались сомнительные схемы продажи билетов. По информации издания «Абзац», помимо официальных касс часть проходок распространяется через так называемые «пригласительные», которыми курирует правая рука Вайкуле — Элита Милграве.

Схема вызывает неподдельное удивление у экспертов. Часть зрителей получает билеты бесплатно как «полезные персоны», другие же приобретают их по заниженным ценам напрямую «с рук». Такая практика, по мнению специалистов, позволяет организаторам не только искажать реальную посещаемость, но и уклоняться от уплаты налогов.

Интерес публики к фестивалю заметно поубавился после того, как из-за политических разногласий из программы были исключены российские артисты. Главной заявленной звездой остаётся Алла Пугачёва, но ходят слухи, что её участие ограничится лишь формальным присутствием в зрительном зале. Под вопросом и выступление Верки Сердючки — решение о въезде Андрея Данилко в Латвию до сих пор не принято.