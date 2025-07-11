«Интеллектуальное нацменьшинство»: На Украине призвали помножить на ноль Верку Сердючку за русский язык

Украинский телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк высказал жёсткую позицию относительно творчества Андрея Данилко и его сценического образа Верки Сердючки. В своих заявлениях он призвал полностью исключить популярный проект из культурного пространства.

«Надо умножать Верку Сердючку на ноль с её русскоязычным репертуаром. Не все талантливые люди — умные», — заявил Кондратюк в интервью украинской журналистки.

Продюсер назвал Данилко «интеллектуальным нацменьшинством». Он подчеркнул, что, несмотря на заявления об украинской идентичности, артист остаётся равнодушным к судьбе своей страны. Данилко, по мнению Кондратюка, мог бы легко адаптировать свои песни для украинской публики, но сознательно этого не делает. Именно это, считает продюсер, указывает на отсутствие у артиста ясной позиции по отношению к событиям в Украине.