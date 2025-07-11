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11 июля, 10:46

«Интеллектуальное нацменьшинство»: На Украине призвали помножить на ноль Верку Сердючку за русский язык

Продюсер Кондратюк призвал помножить на ноль Сердючку за русскоязычный репертуар

Игорь Кондратюк и Андрей Данилко. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ igor.kondratiuk, v_serduchka

Игорь Кондратюк и Андрей Данилко. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ igor.kondratiuk, v_serduchka

Украинский телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк высказал жёсткую позицию относительно творчества Андрея Данилко и его сценического образа Верки Сердючки. В своих заявлениях он призвал полностью исключить популярный проект из культурного пространства.

«Надо умножать Верку Сердючку на ноль с её русскоязычным репертуаром. Не все талантливые люди — умные», — заявил Кондратюк в интервью украинской журналистки.

Продюсер назвал Данилко «интеллектуальным нацменьшинством». Он подчеркнул, что, несмотря на заявления об украинской идентичности, артист остаётся равнодушным к судьбе своей страны. Данилко, по мнению Кондратюка, мог бы легко адаптировать свои песни для украинской публики, но сознательно этого не делает. Именно это, считает продюсер, указывает на отсутствие у артиста ясной позиции по отношению к событиям в Украине.

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Ранее Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, резко отреагировал на критику в адрес его русскоязычного репертуара. Во время концерта он нецензурно высказался в адрес тех, кто выступает против исполнения песен на русском языке. Данилко подчеркнул, что не намерен отказываться от этих композиций и исключать их из своих концертных программ, тем самым давая понять, что не поддастся давлению и продолжит исполнять песни, которые считает нужными.

Алиса Хуссаин
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