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31 июля, 11:51

«Убив мать и 6 детей»: Жена бизнесмена, к которому сбежала Полина Диброва, опубликовала тревожный пост

Жена Романа Товстика, к которому ушла Полина Диброва, выложила тревожный пост

Роман Товстик с супругой Еленой. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ elenatovstik

Роман Товстик с супругой Еленой. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ elenatovstik

Пока в Сети обсуждают бурный роман Полины Дибровой с отцом шестерых детей, бизнесменом Романом Товстиком, его супруга выложила пост, который шокировал даже самых отъявленных циников. Женщина, которая сейчас находится в Италии, опубликовала в соцсети тревожное послание с фотографией горящей траурной свечи.

«К сожалению, Роману, придётся забрать тело из Италии свой жены! Разрушив семью, убив мать и 6 детей...так жестоко уходя к её подруге семьи», — написала Елена.

Скандал вокруг личной жизни телеведущего Дмитрия Диброва и его супруги Полины продолжает набирать обороты. На фоне новостей о романе девушки с другом семьи, предпринимателем Романом Товстиком, в ситуацию вмешалась его жена Елена. Она также напомнила, что их младшему ребёнку всего год, а брак в 22 года потерян.

Без брачного контракта: Стало известно, что будут делить Дибровы при разводе
Без брачного контракта: Стало известно, что будут делить Дибровы при разводе

Предстоящий развод Дмитрия и Полины Дибровых стал одной из самых обсуждаемых тем последних дней. Они прожили в браке 16 лет, однако ранее стало известно, что 36-летняя супруга телеведущего ушла от него к бизнесмену Роману Товстику. По словам супруги предпринимателя, она искренне доверяла Полине, считая её хорошей знакомой и другом семьи. Именно Полина встретила Елену из родильного дома после появления пятого ребёнка.

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Милена Скрипальщикова
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