«Убив мать и 6 детей»: Жена бизнесмена, к которому сбежала Полина Диброва, опубликовала тревожный пост

Пока в Сети обсуждают бурный роман Полины Дибровой с отцом шестерых детей, бизнесменом Романом Товстиком, его супруга выложила пост, который шокировал даже самых отъявленных циников. Женщина, которая сейчас находится в Италии, опубликовала в соцсети тревожное послание с фотографией горящей траурной свечи.

«К сожалению, Роману, придётся забрать тело из Италии свой жены! Разрушив семью, убив мать и 6 детей...так жестоко уходя к её подруге семьи», — написала Елена.

Скандал вокруг личной жизни телеведущего Дмитрия Диброва и его супруги Полины продолжает набирать обороты. На фоне новостей о романе девушки с другом семьи, предпринимателем Романом Товстиком, в ситуацию вмешалась его жена Елена. Она также напомнила, что их младшему ребёнку всего год, а брак в 22 года потерян.