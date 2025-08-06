Дибров хочет оставить загулявшую жену Полину без дома и сыновей

Телеведущий Дмитрий Дибров, находящийся в процессе развода с супругой Полиной, намерен через суд оставить её без совместно нажитого имущества и опеки над детьми, сообщили источники SHOT.







По их данным, Дибров стремится полностью завладеть роскошной трёхэтажной виллой на Рублёвке, стоимостью около 750 миллионов рублей. Он отметил, что особняк, построенный более десяти лет назад, был создан его усилиями, хотя выбор дома был за Полиной, а его роль сводилась к финансированию покупки. В особняке, оснащённом спа-зоной, музыкальным салоном и домашним кинотеатром, телеведущий видит исключительно свою собственность.

Кроме того, Дибров намерен добиться опеки над тремя сыновьями, старшему из которых 15 лет. Интересы шоумена в судебных разбирательствах будет представлять известный адвокат Александр Добровинский.