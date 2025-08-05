Диброву посоветовали сделать тест на отцовство после фото жены 9-летней давности с Пугачёвой
Психолог Степанова предложила Диброву сделать тест на отцовство
Полина Диброва, Алла Пугачёва и Роман Товстик. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/polinadibrova
Шоумену Дмитрию Диброву предложили сделать тест на отцовство детей, рождённых в браке с женой Полиной, с которой он сейчас разводится. Данный совет дала психолог Вероника Степанова.
Она прокомментировала архивную фотографию, которую недавно опубликовывала телезвезда. На снимке девушка запечатлена со своим предполагаемым любовником — предпринимателем Романом Товстиком и певицей Аллой Пугачёвой. Оказалось, что фото сделали ещё в 2016 году.
«Учитывая, что Полина с соседом по Рублёвке близко «знакома» много лет, Диброву стоит призадуматься о ДНК тесте на отцовство», — заявила она в своём телеграм-канале.
Напомним, что Дмитрий Дибров разводится с молодой супругой Полиной, которая, по слухам, ушла от 64-летнего мужа ради нового романа с успешным бизнесменом Романом Товстиком — отцом шестерых детей и совладельцем крупной корпорации. Адвокат Катя Гордон резко осудила Полину Диброву за роман с женатым мужчиной. Она выразила возмущение поведением Дибровой, которая, пропагандируя семейные ценности, одновременно разрушала чужую семью.