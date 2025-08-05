Диброву посоветовали сделать тест на отцовство после фото жены 9-летней давности с Пугачёвой

Шоумену Дмитрию Диброву предложили сделать тест на отцовство детей, рождённых в браке с женой Полиной, с которой он сейчас разводится. Данный совет дала психолог Вероника Степанова.

Она прокомментировала архивную фотографию, которую недавно опубликовывала телезвезда. На снимке девушка запечатлена со своим предполагаемым любовником — предпринимателем Романом Товстиком и певицей Аллой Пугачёвой. Оказалось, что фото сделали ещё в 2016 году.

«Учитывая, что Полина с соседом по Рублёвке близко «знакома» много лет, Диброву стоит призадуматься о ДНК тесте на отцовство», — заявила она в своём телеграм-канале.