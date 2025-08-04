«Любим всеми»: Звёздный продюсер прочит Диброву небывалый карьерный подъём после развода

Несмотря на личные неприятности, телеведущий Дмитрий Дибров всё ещё может рассчитывать на повышение гонорарной планки — вплоть до 2 миллионов рублей за мероприятие. Об этом порталу «Страсти» рассказал продюсер Сергей Дворцов.

С конца июля в Интернете бурно обсуждают возможный развод Диброва с женой, вызванный обвинениями в адрес блогерши в неверности с близким другом семьи. Сам Дмитрий и его супруга предпочитают не комментировать ситуацию, однако известно, что телеведущий уже обратился к известному адвокату Александру Добровинскому для защиты своих интересов в суде.

По мнению Дворцова, хотя сейчас Дибров редко появляется на публике, он не собирается уходить в тень из-за личных проблем. Он подчеркнул, что телеведущий сохранил уважение и востребованность в индустрии даже после завершения работы на «Кто хочет стать миллионером?», несмотря на прогнозы о затухании карьеры.

«У него с карьерой всё хорошо. Он любим всеми, он уважаемый человек. После увольнения с Первого канала работы он не лишился и меньше звать его на корпоративы не стали. Также остался востребованный у своих людей, заказчиков», — подметил Дворцов.

Он допустил, что вскоре Дибров будет зарабатывать ещё больше, поскольку развод или брак играет медийным личностям на руку, повышая их цитируемость. Однако Дворцов уверен, что пиариться на этом телеведущий уж точно не намерен.