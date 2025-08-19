Экзотическая жена, виллы в США, 3,5 млрд из России — что Цекало опять забыл в Москве? Оглавление Александр Цекало и Дарина Эрвин: развод с Галушкой, переезд в США 3,5 млрд в год из России: как Цекало зарабатывает? Из съёмной квартиры на виллу: как Цекало изменил жизнь молодой жены Особняк в Майами за 4 млн долларов: на что тратит деньги Цекало В последнее время уехавший из России шоумен Александр Цекало зачастил в Москву с новой женой, американкой Дариной Эрвин. По слухам, здесь продюсер собирается снять её в новом телепроекте. Похоже, чтобы жить красиво в США, паре надо зарабатывать в России. 18 августа, 21:20 Дарина Эрвин и Александр Цекало. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ darina.ervin

Александр Цекало и Дарина Эрвин: развод с Галушкой, переезд в США

В последнее время известный шоумен Александр Цекало зачастил в Москву. Не сам — с женой, американкой Дариной Эрвин. Сейчас пару снова увидели в городе. По слухам, в столице продюсер договаривается снять свою пассию в новом телепроекте про бальные танцы. Это будет уже не первая попытка — ранее Эрвин снималась у мужа в полнометражной версии сериала с Павлом Прилучным.

Появление Цекало в Москве вызвало критику со стороны общественников. В Сети возмутились непатриотичным поведением продюсера, призвали проверить его бизнес в России и разобраться, как он выводит заработанные деньги в США.

Напомним, в 2019 году шоумен развёлся с предыдущей супругой — родной сестрой Веры Брежневой Викторией Галушкой, в браке с которой прожил десять лет и обзавёлся двумя детьми, — и уехал к своей новой любви, бывшей гражданке Казахстана Дарине Эрвин. В том же году Цекало сыграл с ней свадьбу в Лос-Анджелесе.

Эрвин сейчас 34 года, она родом из Казахстана, из обеспеченной адвокатской семьи. Её девичья фамилия — Сапарова, известно, что воспитывал девушку отчим. После того как она окончила школу, семья уехала в США. Благодаря своей яркой внешности в юности девушка получала множество предложений по работе моделью в Азии. В Америке снималась в эпизодических ролях в кино, но до встречи с Цекало продолжала жить за счёт родителей.

Ради неё продюсер порвал не только с женой, но и с многочисленными друзьями и партнёрами, которые не поняли его поступка. Пока всё выглядит так, будто 64-летний уроженец Киева далёк от политики и просто наслаждается в обществе молоденькой жены.

3,5 млрд в год из России: как Цекало зарабатывает?

Возможно, продюсер просто боится остаться без денег, которые генерируют его российские активы. На сегодняшний день Цекало является соучредителем семи действующих предприятий, совокупная выручка которых за 2024 год превысила 3,5 млрд рублей. Практически все они заняты в сфере производства видео и кинофильмов, телевизионных программ.

Основной актив Цекало — продюсерская компания «Среда» (это та, что делала передачу «Большая разница»). В 2024 году она принесла 3,4 млрд рублей. Ещё почти 130 млн — фирма «Квотерс». По 50 млн выручили «Краб'с фильм» и «Среда и Ко» — всего остальной бизнес сгенерировал около 150 млн рублей выручки. Стоит отметить, что, несмотря на отсутствие владельца в России, доходы проектов стабильно держат высокие показатели.

Тем не менее в прошлом году продюсер зачем-то продал свой особняк в элитном подмосковном посёлке на Рублёвке за 430 млн рублей. Возможно, потому что он оказался не нужен после крушения семьи Цекало – Галушка. Однако даже после развода недвижимость не стояла просто так — продюсер сдавал её в аренду за полтора миллиона рублей в месяц. Похоже, Цекало были нужны деньги.

Финансовые показатели бизнес-империи Цекало просто отличные. Фото © spark-interfax.ru

Из съёмной квартиры на виллу: как Цекало изменил жизнь молодой жены

Формально продюсер зарабатывает и в Америке. Судя по данным тамошних бизнес-реестров, в Штатах он открыл четыре фирмы, ещё в одной из них — D'N'A — стал директором, а собственником Дарина Эрвин.

Аббревиатура, скорее всего, расшифровывается как Darina & Alexander, и похоже, это мастерская-студия супруги Цекало Эрвин, которая находится в районе Западный Голливуд в Лос-Анджелесе.

Девушка стала популярной в соцсетях как художница, рисующая обнажённую натуру. Фишкой её аккаунта стали фотографии за работой, которую она сама делала не очень одетой. Как ранее рассказывал сам шоумен, творчество супруги в Америке пользуется популярностью и стоимость её работ доходит до полумиллиона долларов.

В одном из этих домов в Лос-Анджелесе, похоже, живут Александр Цекало и его четвёртая жена Дарина Эрвин.

Жившая в скромной однокомнатной квартирке в Бостоне Эрвин после встречи с Цекало оказалась в Лос-Анджелесе в переулке Garbo, что в считаных шагах от бульвара Санта-Моника. Жильё слишком дорогое, чтобы девушка могла себе его позволить сама: Западный Голливуд — район престижный, он примыкает к знаменитому Беверли-Хиллз.

Здесь расположен добротный трёхэтажный дом площадью 220 кв. м с тремя спальнями, панорамными окнами и открытыми патио на каждом этаже. Есть собственный внутренний дворик, а на крыше расположена огромная терраса, с которой открывается панорамный вид на Лос-Анджелес и холм с надписью HOLLYWOOD. За функционирование жилища отвечает система «умный дом», за безопасность — многочисленные камеры видеонаблюдения. Стоимость добра — 1,5 млн долларов.

Особняк в Майами за 4 млн долларов: на что тратит деньги Цекало

Кажется, это не единственная дорогая недвижимость молодой семьи. Несмотря на то что бизнес-деятельность Цекало ведёт в основном в Калифорнии, юридический адрес одной из его фирм — Lemon 3 Station — находится в шикарном пригороде Майами, на одном из островов города Форт-Лодердейл. Фирму Цекало зарегистрировал здесь ещё в 2019 году.













На берегу залива находится белоснежный двухэтажный особняк жилой площадью более 350 квадратных метров с собственными бассейном, пирсом для яхт и катеров и спортзалом. Интерьер отделан мрамором и ценными породами дерева, внутри четыре спальни, столько же санузлов, просторный холл, бар, гардеробная и кладовая комнаты. Стоимость великолепия — 4,3 млн долларов.

При этом в реестрах недвижимости сам шоумен нигде не попадается. Похоже, всю недвижимость он регистрирует не на себя.

