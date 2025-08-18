День исследования рака молочной железы 18 августа: 8 звёзд, которые столкнулись с онкологией

Сегодня, 18 августа, — День изучения рака молочной железы. Есть ещё День борьбы с раком молочной железы, он проходит в октябре. По-простому заболевание зовётся «раком груди». Сегодня лечение такого вида онкологии включает в себя химиотерапию. Часто её проводят радиофармацевтическими препаратами — в клинике к вам «выкатывают» защищённый контейнер, в нём содержится шприц со светящейся зелёной субстанцией. Вас «обкалывают» этим от 4 до 10 раз, после каждого укола дают от 2 недель до месяца на восстановление. Ощущается всё, мягко скажем, «не очень». А потом следует операция по удалению молочных желёз. Рассказываем, кто из знаменитостей, российских и зарубежных, поборол рак груди.

Дарья Донцова

Дарья Донцова — культовая детективная писательница. В нулевые было принято недооценивать её талант, но влияние Дарьи на литературный процесс — факт. Фото © VK / Дарья Донцова

В детстве Дарья Донцова на прогулке случайно встретилась с Лилей Брик. Её воспитывали две гувернантки, во взрослом возрасте будущая королева русского детектива работала переводчицей в советском генконсульстве в Алеппо, писала в газеты и занималась репетиторством. А в 1997 году ей поставили диагноз «рак молочной железы». Обещали, что проживёт Донцова три месяца. Как бы не так! Потребовалось 18 курсов химиотерапии и 4 операции, чтобы писательница встала на ноги. Суровые 90-е никого не щадили, в медицине — тоже. Зато уже в 1999 году Дарья выпустила свой первый, невероятно успешный детективный роман «Крутые наследнички».

Лайма Вайкуле

Лайма Вайкуле — легендарная советская эстрадная певица. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Уже в 15 лет Лайма Вайкуле стала солисткой Рижского оркестра радио и телевидения под управлением Раймонда Паулса. Именно на хитах этого композитора её вокальный талант полностью раскрылся. Звезда всесоюзного масштаба заявляла о себе и на международных конкурсах — «Братиславская лира» в 1987 году и World Music Awards в 1993-м. А в 1991 году у певицы обнаружили рак молочной железы. Лайма поехала лечиться в США. Прогнозы были неутешительные, ей пришлось написать прощальные письма близким. Тогда побороть болезнь удалось! В 2023 году Вайкуле столкнулась с рецидивом, но на этот раз с повторной терапией не было проблем — за 32 года мы действительно научились лечить рак в разы эффективнее.

Сати Спивакова

Сати Спивакова — актриса, журналистка и ведущая из Еревана. Она росла в музыкальной семье. Фото © РИА «Новости» / Пелагия Тихонова

Прежде всего Сати Спивакова — наследственный музыкант. Её папа играл на скрипке, а мама — на пианино, причём оба — профессионально. Сама девушка окончила музыкальную школу в Ереване, а потом был режиссёрский факультет ГИТИСа. В наших краях Сати больше всего известна как ведущая программ «Камертон» и «Сати. Нескучная классика». В октябре 2023 года музыкальная журналистка призналась, что у неё был рак груди. Берите с неё пример: каждое лето Спивакова делает «чекап» в клинике. Летом 2023-го в ходе ежегодного осмотра у неё обнаружили рак молочной железы на начальной стадии. На лечение ушло менее полугода, уже осенью Сати вернулась в строй.

Анджелина Джоли

Анджелина Джоли — актриса, меценатка, многодетная мать, одна из самых известных персон в нашем списке. Фото © Getty Images / Mike Marsland

Анджелина Джоли — не только актриса, она ещё и продюсер, сценарист и режиссёр. А о её общественной деятельности слагают легенды. Первый «Оскар» она получила в 2000 году за лучшую роль второго плана. А после фильма «Лара Крофт. Расхитительница гробниц», киноадаптации знаменитой компьютерной игры, её статус звезды был уже непоколебим. Что самое интересное — фактически с уже развившейся в груди онкологией Анджелина Джоли не боролась. Там сложная история.

Итак, перенесёмся в 2013 год. Мало кому тогда были доступны генетические анализы своего тела, но Анджелина Джоли входила в этот список. В ходе исследования у актрисы выявили опасную мутацию гена BRCA1, которая связана с высоким риском развития рака молочных желёз и яичников. Джоли решила «сыграть на опережение» и сразу же сделала мастэктомию. Так у гена-мутанта будет меньше возможностей повлиять на здоровье «Лары Крофт».

Кайли Миноуг

Кайли Миноуг — австралийская поп-певица. После того как она столкнулась с болезнью, придумали даже «Эффект Кайли Миноуг». Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kylieminogue

Кайли Миноуг родом из Австралии. Пожалуй, рак молочных желёз — один из самых безобидных феноменов, с которыми можно столкнуться в этой стране. В 1980-х будущая певица играла в сериале «Соседи», и это принесло ей всенародную австралийскую известность. А потом, в 1987 году, был сингл The Locomotion, и Кайли стала известной певицей. А в 2005 году ей поставили диагноз «рак молочной железы». Кайли Миноуг лечили так: лучевая терапия (резка опухоли радиоактивным лазером), химиотерапия и частичная мастэктомия. Девушка полностью излечилась.

Линда Евангелиста

Линда Евангелиста — культовая для рубежа веков канадская супермодель, одна из тех, кто сформировал эту индустрию. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lindaevangelista

По национальности Линда Евангелиста итальянка. В 1990-е годы она была самой авторитетной супермоделью, сотни тысяч девушек по всему миру мечтали быть похожей на неё. А ещё всем запомнилась её коронная фраза: «Мы не просыпаемся меньше чем за 10 000 долларов в день». Получается, если Евангелиста ложилась спать второй раз в середине дня, она получала уже 20 тысяч... Но речь не о гонорарах звезды. Речь о её здоровье. В 2018 году Евангелисте диагностировали рак молочной железы. Тогда Линда настояла на мастэктомии. Но в 2022 году опухоль появилась вновь! Настрой Евангелисты можно описать её же фразой: «Я не умру из-за этого». Супермодель снова настояла на мастэктомии. Надеемся, она больше не встретится с раком груди на своём жизненном пути.

Шэрон Осборн

Верная боевая подруга покойного Оззи Осборна Шэрон Осборн тоже сталкивалась с онкологией. Фото © ТАСС / Collin Xavier

Шэрон Осборн, вдова покойного Оззи Осборна, — английская телеведущая и бизнесвумен. А ещё — музыкальный менеджер. После того как группа Black Sabbath рассталась с Оззи, именно Шэрон возродила карьеру легендарного рокера. А ещё Осборн сталкивалась с онкологией два раза. В 2002 году ей диагностировали рак толстой кишки. Неприятная болезнь, но жить можно, особенно спустя несколько лет, когда всё уже восстановилось. В 2012 году Шэрон прошла примерно ту же процедуру, что и Анджелина Джоли, и у неё выявили мутацию гена, которая могла привести к раку груди. Пережившая неприятную онкологию Осборн решила сделать мастэктомию в качестве профилактики — не хотелось сталкиваться с этим ещё раз.

Шеннен Доэрти

Актриса Шеннен Доэрти скончалась 13 июля 2024 года в Малибу, в Калифорнии. Фото © ТАСС / Chris Pizzello

Прю Холливелл из сериала «Зачарованные», Шеннен Доэрти была разноплановой актрисой. Она навсегда останется символом беззаботного телевизионного мира 90-х и нулевых. А в 1985 году, будучи совсем подростком, Шеннен сыграла роль в музыкальной комедии «Девочки хотят повеселиться». В 2015 году актрисе диагностировали рак молочной железы. Несмотря на все усилия врачей, болезнь прогрессировала. Метастазы распространились в лимфоузлы. После 9 лет непрерывной борьбы с болезнью Шэннен скончалась в своей постели в присутствии своего лучшего друга — онколога Лоренса Ди Пиро и своей собаки по имени Боуи.