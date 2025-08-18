Встреча Путина и Трампа
18 августа, 09:28

Эдуард Шарлот разошёлся в колонии и нарвался на ужесточение наказания

Певца Шарлота перевели из колонии-поселения в колонию общего режима

Обложка © РИА Новости / Сергей Тарасов

Популярный певец Эдуард Шарлот, отбывающий наказание, переведён из колонии-поселения в колонию общего режима. Причина — систематические нарушения правил поведения.

Как сообщила прокуратура Свердловской области, Шарлот не только игнорировал режимные требования, но и подстрекал других осуждённых к деструктивным действиям, за что неоднократно получал дисциплинарные взыскания.

Напомним, в отношении певца Эдуарда Шарлота заведено четыре уголовных дела. Артист порвал георгиевскую ленту, записал трек о падении курса рубля на мотив песни «День Победы» и сжёг российский паспорт. В том числе и за этот поступок Самарский областной суд приговорил его к пяти годам и шести месяцам колонии-поселения.

