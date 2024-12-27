Суд вынес приговор Шарлоту*

Суд в Самаре приговорил певца Эдуарда Шарлота*, известно как просто Шарлот*, к 5,5 года колонии-поселения по обвинению в реабилитации нацизма и оскорблении верующих. Об этом сообщает корреспондент Life.ru из-за зала суда.

Шарлот* в суде. Видео © Life.ru

«Окончательно назначить наказание в виде пяти лет и шести месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении», — зачитал приговор судья.

Шарлот* был признан виновным по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма) и по ч. 1 ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий.