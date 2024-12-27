Суд вынес приговор Шарлоту*
Суд в Самаре приговорил певца Шарлота* к 5,5 года колонии-поселения
Суд в Самаре приговорил певца Эдуарда Шарлота*, известно как просто Шарлот*, к 5,5 года колонии-поселения по обвинению в реабилитации нацизма и оскорблении верующих. Об этом сообщает корреспондент Life.ru из-за зала суда.
Шарлот* в суде. Видео © Life.ru
«Окончательно назначить наказание в виде пяти лет и шести месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении», — зачитал приговор судья.
Шарлот* был признан виновным по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма) и по ч. 1 ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий.
Государственное обвинение запрашивало для певца наказание в виде семи лет и пяти месяцев лишения свободы в колонии общего режима, а также штраф в размере 299 тысяч рублей.
Напомним, уголовное преследование Шарлота* началось осенью прошлого года после нескольких антироссийских заявлений и демонстративного сожжения паспорта гражданина РФ. Артист также заявил о желании жить в Киеве. Однако уже через неделю он вернулся в Россию, где был быстро арестован. Шарлот* стал фигурантом сразу пяти дел, суд отправил молодого человека под стражу. В начале октября заключённый объявил короткую голодовку.
* Внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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