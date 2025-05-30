Осуждённый певец Шарлот задолжал крупную сумму по кредитам и налогам

У осуждённого за оправдание нацизма певца Эдуарда Шарлота обнаружилась крупная задолженность. Исполнитель в течение длительного времени не платил налоги и по кредитам, накопив свыше 240 тысяч рублей долга, сообщают в правоохранительных органах.

«Задолженность есть. Речь идёт о неоплаченных кредитах, а также налогах и сборах. Сейчас сумма превышает 240 тыс. рублей», — сказал собеседник ТАСС.

В отношении Шарлота возбуждено три исполнительных производства в период с апреля 2024 года по май 2025 года. Одно из них связано с долгом по кредиту в размере 135 595 рублей 68 копеек, а два других – с неуплатой налогов и сборов, включая пени, на общую сумму около 106 тысяч рублей.