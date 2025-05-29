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Регион
29 мая, 08:15

«Пока привыкает»: Эдуард Шарлот прибыл в колонию-поселение в Самарской области

Певец Шарлот прибыл в колонию-поселение в Самарской области

Эдуард Шарлот. Обложка © РИА Новости / Сергей Тарасов

Эдуард Шарлот. Обложка © РИА Новости / Сергей Тарасов

Певец и блогер Эдуард Шарлот, признанный виновным в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих, прибыл для отбывания наказания в колонию-поселение №1 в Тольятти Самарской области. Об этом сообщил его отец, Валерий Шарлот.

«Эдуард находится в Тольятти, в колонии-поселении №1. Его привезли туда после майских праздников, пока привыкает», — сообщил мужчина.

По словам отца, Эдуард был переведён в исправительное учреждение после майских праздников и сейчас осваивается. В числе первых задач — восстановление паспорта, который ранее был им публично уничтожен.

Осуждённому предоставлены права на телефонную связь и свидания с родственниками. Валерий Шарлот также подтвердил намерение подать кассационную жалобу, добиваясь смягчения приговора сыну, сообщает ТАСС.

Шарлот исключён из списка террористов
Шарлот исключён из списка террористов

Шарлот, стремясь привлечь внимание к своей персоне, натворил много глупых поступков, о которых сейчас наверняка жалеет. На него завели аж четыре уголовных дела. К примеру, артист порвал георгиевскую ленту, записал трек о падении курса рубля на мотив песни «День Победы» и сжёг российский паспорт. Всё это привело к тому, что Самарский областной суд приговорил его к пяти годам и шести месяцам колонии-поселения.

Владимир Озеров
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