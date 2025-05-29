«Пока привыкает»: Эдуард Шарлот прибыл в колонию-поселение в Самарской области

Певец и блогер Эдуард Шарлот, признанный виновным в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих, прибыл для отбывания наказания в колонию-поселение №1 в Тольятти Самарской области. Об этом сообщил его отец, Валерий Шарлот.

«Эдуард находится в Тольятти, в колонии-поселении №1. Его привезли туда после майских праздников, пока привыкает», — сообщил мужчина.

По словам отца, Эдуард был переведён в исправительное учреждение после майских праздников и сейчас осваивается. В числе первых задач — восстановление паспорта, который ранее был им публично уничтожен.