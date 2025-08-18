«Орал, визжал»: Пьеха рассказал о серьёзных проблемах со здоровьем после концерта в Приволжье

Популярный российский певец Стас Пьеха рассказал поклонникам об ухудшении самочувствия после очень активного и яркого концерта 16 августа в Нижнем Новгороде, посвящённого 804-летию города. Артист признался, что выступление отняло много сил и сказалось на его здоровье — он повредил копчик и ногу.

Крик души артиста о его боли. Видео © VK / Стас Пьеха

«Я максимально пытался этот праздник не испортить, а как бы ещё больше дополнить собой. И прыгал, и орал, и визжал, и сорвал себе ногу, травмировал копчик. И куда мне теперь девать все это эмоциональное возбуждение?» — отметил в личном блоге исполнитель.

Также Пьеха рассказал, что уже давно пытается побороть проблемы со сном. Многочисленные советы от псевдосомнологов не помогают, так как причина кроется в другом. Как отмечает сам певец, после энергичных выступлений ему почти невозможно уснуть, а особенно тяжело ему дался концерт в Нижнем Новгороде.