«Люблю и горжусь»: Буланова отреагировала на появление в базе «Миротворца»*
Татьяна Буланова. Обложка © VK / ТАТЬЯНА БУЛАНОВА GOLD
Российская исполнительница Татьяна Буланова поделилась своими чувствами к России, подчеркнув, что любит Родину. Певица также выразила надежду, что попадание в перечень скандально известного украинского сайта «Миротворец»* не окажет негативного влияния на её дальнейшую жизнь, а, напротив, принесёт только позитивные перемены.
«Надеюсь, что если [жизнь] изменится, то только к лучшему», — пояснила артистка в беседе с «Газетой.ru».
Буланова дополнила, что искренне предана своей стране и испытывает чувство гордости за Россию.
Ранее стало известно, что Татьяна Буланова оказалась в базе «Миротворца»* за концерт для бойцов спецоперации. В карточке звезды указано, что она занималась пропагандой и поддерживала действия России на Украине.
* Сайт признан экстремистским и запрещён на территории России.