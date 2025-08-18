Российская исполнительница Татьяна Буланова поделилась своими чувствами к России, подчеркнув, что любит Родину. Певица также выразила надежду, что попадание в перечень скандально известного украинского сайта «Миротворец»* не окажет негативного влияния на её дальнейшую жизнь, а, напротив, принесёт только позитивные перемены.

«Надеюсь, что если [жизнь] изменится, то только к лучшему», — пояснила артистка в беседе с «Газетой.ru».

Буланова дополнила, что искренне предана своей стране и испытывает чувство гордости за Россию.