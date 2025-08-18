Буланову внесли в список «Миротворца»*

Певица Татьяна Буланова внесена в базу «Миротворца»* за поддержку российских военных. Об этом сообщает «Постньюс», изучившее данные украинского ресурса.

Певица оказалась в списке после выступления перед ранеными участниками специальной военной операции. В карточке артистки указано, что она занималась пропагандой и поддерживала действия России на Украине.

«Я люблю свою родину, я горжусь своей родиной», — цитируют Буланову на сайте «Миротворец»*.

Эти слова стали одним из оснований для внесения певицы в базу.

Сайт «Миротворец»*, созданный украинскими активистами, ведёт базу данных лиц, которые, по мнению авторов, представляют угрозу национальной безопасности Украины.

Ранее в этот список попал певец Shaman (Ярослав Дронов) и главу Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Сведения об артисте появились на сайте в марте 2023 года, что связано с его выступлениями в Крыму и Донбассе. Мизулина также была внесена в базу данных «Миротворца»* в 2023-м. Её обвиняют в поддержке специальной военной операции и якобы в «пропаганде войны».