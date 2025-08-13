Встреча Путина и Трампа
13 августа, 09:53

Певица Mia Boyka внесена в базу «Миротворца»* за выступление в Крыму

Мария Бойко (Mia Boyka). Обложка © Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

Российская певица Mia Boyka (Мария Бойко) попала в базу украинского сайта «Миротворец»* из-за участия в музыкальном фестивале Extreme в Крыму в 2020 году, сообщает «Постньюс».

В карточке артистки указано, что она участвовала в «попытках легализации оккупации Крыма», а также занималась «незаконной коммерческой деятельностью» на территории республики.

Настю Ивлееву внесли в базу данных сайта Миротворец*
Настю Ивлееву внесли в базу данных сайта Миротворец*

Ранее стало известно, что российская певица украинского происхождения Анна Дзюба, более известная как Анна Асти, включена в базу данных украинского сайта «Миротворец»*.

* Ресурс признан экстремистским на территории РФ.

Марина Фещенко
