Певица Mia Boyka внесена в базу «Миротворца»* за выступление в Крыму

Российская певица Mia Boyka (Мария Бойко) попала в базу украинского сайта «Миротворец»* из-за участия в музыкальном фестивале Extreme в Крыму в 2020 году, сообщает «Постньюс».

В карточке артистки указано, что она участвовала в «попытках легализации оккупации Крыма», а также занималась «незаконной коммерческой деятельностью» на территории республики.

Ранее стало известно, что российская певица украинского происхождения Анна Дзюба, более известная как Анна Асти, включена в базу данных украинского сайта «Миротворец»*.