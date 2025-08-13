Певица Mia Boyka внесена в базу «Миротворца»* за выступление в Крыму
Мария Бойко (Mia Boyka). Обложка © Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС
Российская певица Mia Boyka (Мария Бойко) попала в базу украинского сайта «Миротворец»* из-за участия в музыкальном фестивале Extreme в Крыму в 2020 году, сообщает «Постньюс».
В карточке артистки указано, что она участвовала в «попытках легализации оккупации Крыма», а также занималась «незаконной коммерческой деятельностью» на территории республики.
Ранее стало известно, что российская певица украинского происхождения Анна Дзюба, более известная как Анна Асти, включена в базу данных украинского сайта «Миротворец»*.
* Ресурс признан экстремистским на территории РФ.