Родившаяся на Украине певица Анна Асти с 2023 года находится в базе Миротворца*

Согласно информации на ресурсе, личные данные артистки были занесены в список с октября 2023 года в связи с получением гражданства России.

Сайт «Миротворец»* был создан в 2014 году. Его создатели называют своей целью установление личностей и публикацию персональных данных людей, которые, по версии авторов, угрожают национальной безопасности Украины. В последние годы в чёрный список сайта попали данные множества журналистов, артистов и политиков, которые посещали Крым и Донбасс или каким-либо образом вызвали негативную реакцию со стороны авторов ресурса.