Родившаяся на Украине певица Анна Асти с 2023 года находится в базе Миротворца*
Анна Дзюба. Обложка © VK / ANNA ASTI
Российская певица украинского происхождения Анна Дзюба, более известная как Анна Асти, включена в базу данных украинского сайта «Миротворец»*.
Согласно информации на ресурсе, личные данные артистки были занесены в список с октября 2023 года в связи с получением гражданства России.
Сайт «Миротворец»* был создан в 2014 году. Его создатели называют своей целью установление личностей и публикацию персональных данных людей, которые, по версии авторов, угрожают национальной безопасности Украины. В последние годы в чёрный список сайта попали данные множества журналистов, артистов и политиков, которые посещали Крым и Донбасс или каким-либо образом вызвали негативную реакцию со стороны авторов ресурса.
Ранее Life.ru писал, что на Украине внесли в список сайта «Миротворец»* четырёхлетнего ребёнка из России. Позднее сервис опубликовал данные ещё 18 российских детей, включая младенцев по причине «покушения на суверенитет Украины».
* Ресурс признан экстремистским и запрещён на территории РФ.