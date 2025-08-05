На Украине внесли в список сайта Миротворец* четырёхлетнего ребёнка из России

Скандальный украинский сайт «Миротворец»* разместил персональные данные четырёхлетнего ребёнка России. Малыша обвинили в умышленных нарушениях при посещении территорий, которые Киев считает своими.

В карточке на сайте говорится, что гражданин РФ 2020 года рождения ездил из Ростовской области в Луганскую Народную Республику через пункт пропуска Новошахтинск. «Миротворец»* опубликовал его полное имя, дату рождения, предположительные даты пересечения границы, а также данные документов и номер автомобиля, на котором он, по версии сайта, передвигался.

Это не первый случай, когда Киев публикует личные данные несовершеннолетних. Ранее в базу «Миротворца»* добавили информацию о двух российских школьниках — 16-летнем Никите Н. и 17-летнем Александре Ц. Их имена, адреса и профили в соцсетях оказались в открытом доступе без их согласия. Также в 2021 году сайт также обнародовал данные юной журналистки из Луганска Фаины Савенковой. На тот момент девочке было 12 лет. Она обращалась в Совет Безопасности ООН с призывом защитить детей Донбасса.