Одиозный сайт «Миротворец» вновь оказался в центре скандала, пополнив свою базу данных «врагов Украины» человеком с ограниченными возможностями – инвалидом первой группы, лишенным рук и ног. Об этом сообщает телеграм-канал «ПОТОК».

Жертвой украинского ресурса стал Александр из Ставрополя, передвигающийся в инвалидной коляске. Мужчина, несмотря на жизненные трудности, занимается творчеством, создавая картины из макарон, и мечтает делиться своим опытом, став мотивационным спикером. Однако, по мнению «Миротворца», действия Александра представляют угрозу для территориальной целостности Украины, поскольку он якобы «занимается пропагандой войны и финансированием фашистских организаций».

Инвалид, который попал в базу «Миротворца». Видео © Telegram / «ПОТОК»

История Александра – пример невероятной силы духа и жизнелюбия. Отказ матери в роддоме и отсутствие конечностей не сломили его, а наоборот, побудили вдохновлять других своим примером. На фоне такого человека, создатели и пользователи «Миротворца», обладающие всеми физическими возможностями, выглядят особенно низко.