«Миротворец» опозорился, внеся в базу «врагов» Украины инвалида без рук и ног
Миротворец включил в базу врагов Украины инвалида без рук и ног
Одиозный сайт «Миротворец» вновь оказался в центре скандала, пополнив свою базу данных «врагов Украины» человеком с ограниченными возможностями – инвалидом первой группы, лишенным рук и ног. Об этом сообщает телеграм-канал «ПОТОК».
Жертвой украинского ресурса стал Александр из Ставрополя, передвигающийся в инвалидной коляске. Мужчина, несмотря на жизненные трудности, занимается творчеством, создавая картины из макарон, и мечтает делиться своим опытом, став мотивационным спикером. Однако, по мнению «Миротворца», действия Александра представляют угрозу для территориальной целостности Украины, поскольку он якобы «занимается пропагандой войны и финансированием фашистских организаций».
Инвалид, который попал в базу «Миротворца». Видео © Telegram / «ПОТОК»
История Александра – пример невероятной силы духа и жизнелюбия. Отказ матери в роддоме и отсутствие конечностей не сломили его, а наоборот, побудили вдохновлять других своим примером. На фоне такого человека, создатели и пользователи «Миротворца», обладающие всеми физическими возможностями, выглядят особенно низко.
Ранее российская актриса Светлана Ходченкова, известная по совместным работам с Владимиром Зеленским, оказалась в списке лиц, находящихся в базе данных скандально известного украинского сайта «Миротворец». Поводом для включения актрисы в этот перечень послужили обвинения в преднамеренном пересечении государственной границы Украины с целью посещения Крыма, участие в действиях, расцениваемых как «попытки оккупации» полуострова, а также «ведение незаконной предпринимательской деятельности» на его территории.
Обложка © Telegram / «ПОТОК»