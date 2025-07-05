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5 июля, 02:24

Светлана Ходченкова попала в базу украинского «Миротворца» за поездку в Крым

Светлана Ходченкова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / cluev.ru

Светлана Ходченкова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / cluev.ru

Российская актриса Светлана Ходченкова, снимавшаяся вместе с Владимиром Зеленским, попала в базу данных украинского сайта «Миротворец».

Актрисе вменяется сознательное нарушение государственной границы Украины с целью посещения Крыма, а также участие в «попытках оккупации республики» и ведение незаконной коммерческой деятельности на полуострове.

Интересно, что Ходченкова дважды снималась с Владимиром Зеленским, когда тот ещё был актёром. В 2009 году они вместе сыграли в фильме «Любовь в большом городе», а в 2011 году – в комедии «Служебный роман. Наше время». Режиссер последней Сарик Андреасян также включён в базу «Миротворца».

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Ранее Life.ru писал, что главу РФПИ и спецпредставителя российского президента Кирилла Дмитриева внесли в базу «Миротворца». Его обвинили в «финансировании России» и «информационных кампаниях против Украины».

Юния Ларсон
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