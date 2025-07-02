Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 июля, 12:33

Влад Бумага попал в базу «Миротворца» за вопросы Путину на прямой линии

Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Белорусский блогер Влад Бумага оказался в базе скандального украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщило издание «Постньюс».

Причиной этого стало его участие в прямой линии с президентом России в декабре 2024 года, где блогер задал вопрос Владимиру Путину о том, почему YouTube работает медленно. Украинский сайт обвинил его в поддержке российской политики и распространении пропаганды.

В базе «Миротворца» также указано, что Влад Бумага поддерживает действия России против Украины и продвигает российские социальные сети.

Владу 29 лет, он родился в Белоруссии и ведёт популярный YouTube-канал «А4», на котором у него 83 миллиона подписчиков. В основном он создаёт развлекательные видео для детей.

Путин не стал давать совет Владу Бумаге, на чём воспитывать детей
Путин не стал давать совет Владу Бумаге, на чём воспитывать детей

Ранее Life.ru сообщал, что в украинскую базу «Миротворец» включили лидера российской группы «Руки вверх» Сергея Жукова. Сведения об этом опубликованы на сайте ресурса. Причиной стало проведение концертов артиста в Крыму. Его данные добавили в список в апреле 2024 года.

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar