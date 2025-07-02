Влад Бумага попал в базу «Миротворца» за вопросы Путину на прямой линии

Белорусский блогер Влад Бумага оказался в базе скандального украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщило издание «Постньюс».

Причиной этого стало его участие в прямой линии с президентом России в декабре 2024 года, где блогер задал вопрос Владимиру Путину о том, почему YouTube работает медленно. Украинский сайт обвинил его в поддержке российской политики и распространении пропаганды.

В базе «Миротворца» также указано, что Влад Бумага поддерживает действия России против Украины и продвигает российские социальные сети.

Владу 29 лет, он родился в Белоруссии и ведёт популярный YouTube-канал «А4», на котором у него 83 миллиона подписчиков. В основном он создаёт развлекательные видео для детей.