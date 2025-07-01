Сергей Жуков попал в базу украинского «Миротворца»

Фронтмен российской поп-группы «Руки вверх» Сергей Жуков внесён в скандально известную украинскую базу данных «Миротворец». Информация об этом появилась непосредственно на странице указанного ресурса.

Причиной внесения имени артиста в этот перечень послужили его выступления с концертами на территории Крымского полуострова. Добавление данных Жукова произошло в апреле 2024 года.

Примечательно, что ранее в Республике Молдова звучали призывы к отмене запланированного выступления группы «Руки вверх», а также рэп-исполнителя Басты на фестивале, посвящённом выпускникам, который должен состояться в Кишиневе 2 июля. Баста, к слову, также находится под санкциями со стороны Украины.

Стоит отметить, что интернет-ресурс «Миротворец», признанный экстремистским, функционирует с 2014 года. Основным содержанием сайта является незаконно собранная и систематизированная персональная информация о различных лицах. В их число входят журналисты, деятели культуры и искусства, а также политики. Критерием для попадания в базу данных служит посещение Крыма или Донбасса, либо же любое другое действие, вызвавшее недовольство и осуждение со стороны создателей и редакторов ресурса. В Российской Федерации доступ к сайту «Миротворец» заблокирован на основании соответствующего решения судебных органов.