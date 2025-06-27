Экс-нападающий «Зенита» Быстров попал в украинскую базу «Миротворец»
Владимир Быстров. Обложка © ТАСС / Валентина Певцова
На Украине внесла в базу скандального сайта «Миротворец» бывшего полузащитника «Зенита», «Спартака» и сборной России по футболу Владимира Быстрова, информация об этом появилась на самом портале. По мнению Киева, спортсмен «пропагандировал убийство граждан Украины, покушался на суверенитет и территориальную целостность страны» и даже занимался героизацией «военных преступников».
В составе «Зенита» Быстров неоднократно становился чемпионом РФ и выигрывал кубок страны. Футболист также представлял Россию в составе национальной сборной на соревнованиях в Европе.
Ранее в базу «Миротворца» был внесён спецпредставитель президента РФ и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. В Киеве заявили, что чиновник «поддерживал финансирование России» и был «вовлечён в информационные кампании», направленные против Украины.