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27 июня, 08:11

Экс-нападающий «Зенита» Быстров попал в украинскую базу «Миротворец»

Владимир Быстров. Обложка © ТАСС / Валентина Певцова

Владимир Быстров. Обложка © ТАСС / Валентина Певцова

На Украине внесла в базу скандального сайта «Миротворец» бывшего полузащитника «Зенита», «Спартака» и сборной России по футболу Владимира Быстрова, информация об этом появилась на самом портале. По мнению Киева, спортсмен «пропагандировал убийство граждан Украины, покушался на суверенитет и территориальную целостность страны» и даже занимался героизацией «военных преступников».

В составе «Зенита» Быстров неоднократно становился чемпионом РФ и выигрывал кубок страны. Футболист также представлял Россию в составе национальной сборной на соревнованиях в Европе.

Получившую российский паспорт Ани Лорак внесли в базу «Миротворца»
Получившую российский паспорт Ани Лорак внесли в базу «Миротворца»

Ранее в базу «Миротворца» был внесён спецпредставитель президента РФ и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. В Киеве заявили, что чиновник «поддерживал финансирование России» и был «вовлечён в информационные кампании», направленные против Украины.

Татьяна Миссуми
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