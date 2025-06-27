Экс-нападающий «Зенита» Быстров попал в украинскую базу «Миротворец»

На Украине внесла в базу скандального сайта «Миротворец» бывшего полузащитника «Зенита», «Спартака» и сборной России по футболу Владимира Быстрова, информация об этом появилась на самом портале. По мнению Киева, спортсмен «пропагандировал убийство граждан Украины, покушался на суверенитет и территориальную целостность страны» и даже занимался героизацией «военных преступников».

В составе «Зенита» Быстров неоднократно становился чемпионом РФ и выигрывал кубок страны. Футболист также представлял Россию в составе национальной сборной на соревнованиях в Европе.