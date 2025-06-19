Получившую российский паспорт Ани Лорак внесли в базу «Миротворца»

В этом перечне, как сообщает ТАСС, она обозначена как лицо, которое подлежит немедленному задержанию и передаче украинским или натовским правоохранительным органам. Параллельно с этим, Украина ввела против артистки персональные санкции в связи с её продолжением концертной деятельности в России и использованием русского языка в своих выступлениях.