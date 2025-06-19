ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 июня, 09:26

Получившую российский паспорт Ани Лорак внесли в базу «Миротворца»

Ани Лорак попала в базу украинского «Миротворца»

Ани Лорак. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ anilorak

Ани Лорак. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ anilorak

В базе украинского сайта «Миротворец» появилась певица Ани Лорак. В этом месяце она получила российское гражданство.

В этом перечне, как сообщает ТАСС, она обозначена как лицо, которое подлежит немедленному задержанию и передаче украинским или натовским правоохранительным органам. Параллельно с этим, Украина ввела против артистки персональные санкции в связи с её продолжением концертной деятельности в России и использованием русского языка в своих выступлениях.

Земфира* и Чулпан Хаматова попали в базу украинского «Миротворца»
Земфира* и Чулпан Хаматова попали в базу украинского «Миротворца»

Ранее Life.ru сообщал, что в эту же базу включили капитана «Вашингтона» Александра Овечкина. Сайт утверждает, что спортсмен якобы принимал участие в международных соревнованиях для «отбеливания репутации России» и «оправдания действий на Украине» перед зарубежной аудиторией.

Мария Любицкая
  • Новости
  • Ани Лорак
  • Украина
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar