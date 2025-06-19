Украинская певица Ани Лорак стала гражданкой России, о чём сообщил РИА «Новости» источник, близкий к артистке. По его словам, паспорт Российской Федерации был вручён ей 9 июня, при этом певица сохранила своё настоящее имя — Каролина.

Ещё в марте 2024 года тот же источник информировал, что Каролина подала документы на получение российского гражданства в феврале 2023 года.

Ани Лорак (настоящее имя Каролина Куек) — украинская певица, родилась 27 сентября 1978 года в городе Кременец, Черновицкая область. В 1996 году выиграла конкурс «Big Apple Music» в Нью-Йорке и выпустила дебютный альбом «Хочу летать». В 2008 году заняла 2-е место на Евровидении с песней «Shady Lady». Выпустила 16 альбомов, снималась в мюзиклах, занималась благотворительностью как посол ООН по ВИЧ/СПИДу в Украине. В 2009–2019 годах была замужем за Муратом Налчаджиоглу, имеет дочь Софию.