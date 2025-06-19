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19 июня, 07:05

Ани Лорак стала гражданкой России

Уроженка Украины Ани Лорак получила российское гражданство

Певица Ани Лорак. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ anilorak

Певица Ани Лорак. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ anilorak

Украинская певица Ани Лорак стала гражданкой России, о чём сообщил РИА «Новости» источник, близкий к артистке. По его словам, паспорт Российской Федерации был вручён ей 9 июня, при этом певица сохранила своё настоящее имя — Каролина.

Ещё в марте 2024 года тот же источник информировал, что Каролина подала документы на получение российского гражданства в феврале 2023 года.

Ани Лорак (настоящее имя Каролина Куек) — украинская певица, родилась 27 сентября 1978 года в городе Кременец, Черновицкая область. В 1996 году выиграла конкурс «Big Apple Music» в Нью-Йорке и выпустила дебютный альбом «Хочу летать». В 2008 году заняла 2-е место на Евровидении с песней «Shady Lady». Выпустила 16 альбомов, снималась в мюзиклах, занималась благотворительностью как посол ООН по ВИЧ/СПИДу в Украине. В 2009–2019 годах была замужем за Муратом Налчаджиоглу, имеет дочь Софию.

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Как сообщал Life.ru, певица Ани Лорак, продолжающая свои выступления в России, обновила свой украинский паспорт. Для этого ей пришлось выехать за границу, вероятно в Грузию или Армению, чтобы в условиях конфиденциальности заменить документ, так как в России нет украинских посольств. Новые данные паспорта Лорак уже переданы в Федеральную налоговую службу (ФНС) России, чтобы она могла легально продолжать свои концерты в стране.

Оксана Попова
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