Певица Ани Лорак тайно уехала из России и обновила свой украинский паспорт
Mash: Певица Ани Лорак обновила украинский паспорт, ей пришлось ехать за границу
Певица Ани Лорак. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ anilorak
Певица Ани Лорак, продолжающая выступать в России, обновила свой украинский паспорт. Исполнительнице пришлось выехать в другую страну, вероятно, в Грузию или Армению, чтобы в конфиденциальной обстановке заменить документ, сообщает Telegram-канал Mash.
Ехать за границу артистке пришлось из-за отсутствия в России украинских посольств. Обновлённые паспортные данные Лорак уже передала в Федеральную налоговую службу (ФНС) России, чтобы законно продолжать свою концертную деятельность на территории нашей страны. Теперь в документе у певицы отсутствует отчество — Мирославовна. Согласно новым правилам, в паспорт эти данные теперь не вписывают.
Напомним, что ещё в феврале 2024 года Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек) подала заявление на получение российского гражданства. Сама исполнительница родом из Черновицкой области Украины. В 2008 году она даже успела стать народной артисткой Незалежной, а после 2014 завершила там карьеру и сконцентрировалась на концертах в России. Тут певица получила «Золотой граммофон» и звание лауреата «Песни года».