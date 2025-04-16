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16 апреля, 08:48

Певица Ани Лорак тайно уехала из России и обновила свой украинский паспорт

Mash: Певица Ани Лорак обновила украинский паспорт, ей пришлось ехать за границу

Певица Ани Лорак. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ anilorak

Певица Ани Лорак. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ anilorak

Певица Ани Лорак, продолжающая выступать в России, обновила свой украинский паспорт. Исполнительнице пришлось выехать в другую страну, вероятно, в Грузию или Армению, чтобы в конфиденциальной обстановке заменить документ, сообщает Telegram-канал Mash.

Ехать за границу артистке пришлось из-за отсутствия в России украинских посольств. Обновлённые паспортные данные Лорак уже передала в Федеральную налоговую службу (ФНС) России, чтобы законно продолжать свою концертную деятельность на территории нашей страны. Теперь в документе у певицы отсутствует отчество — Мирославовна. Согласно новым правилам, в паспорт эти данные теперь не вписывают.

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Напомним, что ещё в феврале 2024 года Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек) подала заявление на получение российского гражданства. Сама исполнительница родом из Черновицкой области Украины. В 2008 году она даже успела стать народной артисткой Незалежной, а после 2014 завершила там карьеру и сконцентрировалась на концертах в России. Тут певица получила «Золотой граммофон» и звание лауреата «Песни года».

Наталья Афонина
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