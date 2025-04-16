Певица Ани Лорак тайно уехала из России и обновила свой украинский паспорт

Певица Ани Лорак, продолжающая выступать в России, обновила свой украинский паспорт. Исполнительнице пришлось выехать в другую страну, вероятно, в Грузию или Армению, чтобы в конфиденциальной обстановке заменить документ, сообщает Telegram-канал Mash.

Ехать за границу артистке пришлось из-за отсутствия в России украинских посольств. Обновлённые паспортные данные Лорак уже передала в Федеральную налоговую службу (ФНС) России, чтобы законно продолжать свою концертную деятельность на территории нашей страны. Теперь в документе у певицы отсутствует отчество — Мирославовна. Согласно новым правилам, в паспорт эти данные теперь не вписывают.