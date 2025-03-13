«Давно мечтала»: Ани Лорак вышла замуж за «африканского шамана»

Знаменитости стали героями для нового выпуска журнала «Ok!». В беседе с изданием певица отметила, что давно мечтала отпраздновать такое важное для неё событие. По словам Лорак, она и поверить не могла, что всё случится и пройдёт, как в сказке. Оба хотели, чтобы свадьба была тихой и уютной — для двоих.

Напомним, что в сентябре 2024 года Исаак Виджраку сделал предложение Ани Лорак — в этот день она отмечала день рождения. Испанец, который называет себя «африканским шаманом» опубликовал романтичное видео, где артистка сказала ему заветное да. Мужчина занимается йогой, массажем и увлекается духовными практиками. Также он имеет титул «Мистер Испания» 2002 года, ведёт блог и регулярно выкладывает посты с возлюбленной, признаваясь ей в любви. А для певицы это уже будет второй брак с иностранцем. До знакомства с испанцем она была замужем за турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, от которого родила дочь.