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27 сентября, 18:28

Без пяти минут жена: Ани Лорак получила предложение руки и сердца в день рождения от «Мистера Испания»

Бойфренд Ани Лорак Исаак Виджраку сделал ей предложение

Певица Ани Лорак (Каролина Куек) сегодня празднует 46 лет. Артистка получила множество поздравлений от коллег и членов семьи. Однако главный сюрприз её ждал вечером. Ухажёр Исаак Виджраку сделал исполнительнице предложение. Судя по видео, на котором поп-звезда надела заветное украшение, она сказала «Да!».

Ани Лорак выходит замуж. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / isaac_vidjrakou

«Некоторые подарки длятся вечно. С днём рождения, моя любовь!» — обратился к возлюбленной обладатель титула «Мистер Испания».

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Ранее Life.ru рассказывал, что 39-летняя американская певица Лана Дель Рей шокировала поклонников, выйдя замуж за 56-летнего охотника на аллигаторов Джереми Дюфрена. Торжество прошло в штате Луизиана, где супруг певицы работает гидом. Праздник прошёл весьма скромно, по-семейному. К алтарю Лану провёл отец Роберт Грант.

Обложка ©

ТАСС / Артем Геодакян

Александра Мышляева
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