Без пяти минут жена: Ани Лорак получила предложение руки и сердца в день рождения от «Мистера Испания»

Певица Ани Лорак (Каролина Куек) сегодня празднует 46 лет. Артистка получила множество поздравлений от коллег и членов семьи. Однако главный сюрприз её ждал вечером. Ухажёр Исаак Виджраку сделал исполнительнице предложение. Судя по видео, на котором поп-звезда надела заветное украшение, она сказала «Да!».