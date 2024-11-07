Сваха объяснила, почему Ани Лорак выбирает мужчин ниже статусом

В конце сентября стало известно о помолвке Ани Лорак с испанцем Исааком Виджраку. И пока одни поздравляют певицу с глобальными переменами в личной жизни, другие, глядя на пару, считают, что такая красавица и умница могла найти себе кого-то получше. Отношения Лорак и Виджраку разобрала сваха Анна Осипова и пришла к весьма неоднозначным выводам.

По мнению эксперта, Каролина (настоящее имя звезды) недооценивает себя как женщину и в глубине души верит, что не достойна самого лучшего. Поэтому она подсознательно может выбирать мужчину ниже себя по социальному статусу.

«Ей проще находиться с мужчиной гораздо ниже себя по социальному статусу, так она чувствует себя в безопасности. Что это, детские травмы или неуверенность в себе, — ответит только психолог», — заявила Осипова в беседе с порталом «Страсти».

Но это совсем не значит, что новые отношения знаменитости закончатся разрывом. Видно, что Лорак выглядит счастливой рядом с этим мужчиной, поэтому не исключено, что они смогут создать крепкий союз на долгие годы, предрекает сваха.

«Нам остаётся пожелать ей счастья и наблюдать за трансформациями, которые обязательно будут», — резюмировала Осипова.