Сваха объяснила, почему Ани Лорак выбирает мужчин ниже статусом
Сваха Осипова: Ани Лорак подсознательно выбирает мужчин ниже её статусом
Ани Лорак и Исаак Виджраку. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / isaac_vidjrakou
В конце сентября стало известно о помолвке Ани Лорак с испанцем Исааком Виджраку. И пока одни поздравляют певицу с глобальными переменами в личной жизни, другие, глядя на пару, считают, что такая красавица и умница могла найти себе кого-то получше. Отношения Лорак и Виджраку разобрала сваха Анна Осипова и пришла к весьма неоднозначным выводам.
По мнению эксперта, Каролина (настоящее имя звезды) недооценивает себя как женщину и в глубине души верит, что не достойна самого лучшего. Поэтому она подсознательно может выбирать мужчину ниже себя по социальному статусу.
«Ей проще находиться с мужчиной гораздо ниже себя по социальному статусу, так она чувствует себя в безопасности. Что это, детские травмы или неуверенность в себе, — ответит только психолог», — заявила Осипова в беседе с порталом «Страсти».
Но это совсем не значит, что новые отношения знаменитости закончатся разрывом. Видно, что Лорак выглядит счастливой рядом с этим мужчиной, поэтому не исключено, что они смогут создать крепкий союз на долгие годы, предрекает сваха.
«Нам остаётся пожелать ей счастья и наблюдать за трансформациями, которые обязательно будут», — резюмировала Осипова.
Напомним, роман пары длится около двух лет. Недавно Виджраку объявил себя «африканским шаманом». Мужчина занимается йогой, массажем и увлекается духовными практиками. Также он имеет титул «Мистер Испания» 2002 года, ведёт блог и регулярно выкладывает посты с возлюбленной, признаваясь ей в любви. А для певицы это уже будет второй брак с иностранцем. До знакомства с испанцем она была замужем за турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, от которого родила дочь.