Жених Ани Лорак оказался «африканским шаманом»
Жених Ани Лорак Исаак Виджраку называет себя африканским шаманом
Ани Лорак и Исаак Виджраку. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / isaac_vidjrakou
Испанец Исаак Виджраку, который сделал предложение певице Ани Лорак, называет себя «африканским шаманом». Мужчина занимается йогой, массажем и увлекается духовными практиками.
«Мистер Испания-2002» Исаак Виджраку сделал предложение певице Ани Лорак. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / isaac_vidjrakou
Роман пары длится около двух лет. Виджраку также имеет титул «Мистер Испания» 2002 года, ведёт блог и регулярно выкладывает посты с Лорак, признаваясь ей в любви. А для певицы это уже будет второй брак с иностранцем. До знакомства с испанцем она была замужем за турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, они вместе воспитывали дочь.
Напомним, что 27 сентября Исаак Виджраку сделал предложение певице Ани Лорак — в этот день она отмечала день рождения. Испанец опубликовал романтичное видео. Судя по видео, певица ответила согласием.