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29 сентября, 19:04

Жених Ани Лорак оказался «африканским шаманом»

Жених Ани Лорак Исаак Виджраку называет себя африканским шаманом

Ани Лорак и Исаак Виджраку. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / isaac_vidjrakou

Ани Лорак и Исаак Виджраку. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / isaac_vidjrakou

Испанец Исаак Виджраку, который сделал предложение певице Ани Лорак, называет себя «африканским шаманом». Мужчина занимается йогой, массажем и увлекается духовными практиками.

«Мистер Испания-2002» Исаак Виджраку сделал предложение певице Ани Лорак. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / isaac_vidjrakou

Роман пары длится около двух лет. Виджраку также имеет титул «Мистер Испания» 2002 года, ведёт блог и регулярно выкладывает посты с Лорак, признаваясь ей в любви. А для певицы это уже будет второй брак с иностранцем. До знакомства с испанцем она была замужем за турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, они вместе воспитывали дочь.

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Напомним, что 27 сентября Исаак Виджраку сделал предложение певице Ани Лорак — в этот день она отмечала день рождения. Испанец опубликовал романтичное видео. Судя по видео, певица ответила согласием.

Дарья Нарыкова
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