Жених Ани Лорак оказался «африканским шаманом»

Роман пары длится около двух лет. Виджраку также имеет титул «Мистер Испания» 2002 года, ведёт блог и регулярно выкладывает посты с Лорак, признаваясь ей в любви. А для певицы это уже будет второй брак с иностранцем. До знакомства с испанцем она была замужем за турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, они вместе воспитывали дочь.