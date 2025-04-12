Бывший муж Ани Лорак бросил беременную жену ради фитнес-модели с силиконовыми губами

Бывший супруг певицы Ани Лорак 47-летний Мурат Налчаджиоглу расстался со своей третей женой. Беременную визажистку Лилию Реус турок променял на киевскую фитнес-модель Людмилу Оверковскую. Фотографию с новой избранницей он уже опубликовал в социальных сетях, однако пользователи не оценили выбор Мурата. На это обратил внимание онлайн-журнал «Стархит».

«А не нашлось кого-нибудь понатуральнее?», «Самую лучшую и красивую женщину на свете потерял», «Ани Лорак — лучшая, настоящая красавица, а не силикон!», — прокомментировали публикацию подписчики.

Многие раскритиковали Оверковскую за силиконовые губы и грудь, а также перекаченные мышцы. Подписчики отметили, что Ани Лорак была намного красивее. Напомним, что в браке Лорак и Налчаджиоглу прожили 15 лет. Они поставили точку в своих отношениях в 2019 году.