Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 апреля, 09:33

Бывший муж Ани Лорак бросил беременную жену ради фитнес-модели с силиконовыми губами

Экс-муж Ани Лорак Налчаджиоглу расстался с третьей женой и начал новые отношения

Мурат Налчаджиоглу и Ани Лорак. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

Мурат Налчаджиоглу и Ани Лорак. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

Бывший супруг певицы Ани Лорак 47-летний Мурат Налчаджиоглу расстался со своей третей женой. Беременную визажистку Лилию Реус турок променял на киевскую фитнес-модель Людмилу Оверковскую. Фотографию с новой избранницей он уже опубликовал в социальных сетях, однако пользователи не оценили выбор Мурата. На это обратил внимание онлайн-журнал «Стархит».

«А не нашлось кого-нибудь понатуральнее?», «Самую лучшую и красивую женщину на свете потерял», «Ани Лорак — лучшая, настоящая красавица, а не силикон!», — прокомментировали публикацию подписчики.

Многие раскритиковали Оверковскую за силиконовые губы и грудь, а также перекаченные мышцы. Подписчики отметили, что Ани Лорак была намного красивее. Напомним, что в браке Лорак и Налчаджиоглу прожили 15 лет. Они поставили точку в своих отношениях в 2019 году.

У певицы, кстати, с личной жизнью всё отлично — 13 марта Ани Лорак сыграла свадьбу с Исааком Виджраку. Празднество состоялось на Мальдивах. Новый избранник занимается йогой, массажем и увлекается духовными практиками. Также он имеет титул «Мистер Испания» 2002 года и ведёт блог.

«Гнобили за внешность»: Дочь Ани Лорак рассказала, как пережила травлю в школе
«Гнобили за внешность»: Дочь Ани Лорак рассказала, как пережила травлю в школе
Полина Никифорова
  • Новости
  • Ани Лорак
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar