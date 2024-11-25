«Гнобили за внешность»: Дочь Ани Лорак рассказала, как пережила травлю в школе

Дочь известной певицы Ани Лорак, 13-летняя София Налчаджиоглу, впервые открыто рассказала о травле, которой подвергалась в школе. Девочка поделилась своими переживаниями в личном блоге, участвуя в популярном флешмобе, где опубликовала свои детские фотографии с подписью: «А вы совсем забыли, как гнобили меня за внешность, национальность, вес, фамилию и вообще за то, что я есть?»

Подписчики были шокированы откровением Софии, многие из них выразили поддержку и отметили, что она всегда была милым ребёнком. Травля, по словам девочки, касалась не только её внешности и национальности, но и фамилии, что особенно ранило её в юном возрасте. Напомним, отец Софии — гражданин Турции Мурат Налчаджиоглу, с которым Ани Лорак развелась в 2019 году.

Певица всегда старалась поддерживать тёплые и доверительные отношения с дочерью. В интервью она неоднократно подчёркивала важность дружеского общения в подростковый период. Лорак признавалась, что порой бывает трудно сохранять близость из-за возрастных изменений в поведении Софии, но она продолжает стремиться быть лучшим другом для своего ребенка.

София также упомянула, как в день своего рождения столкнулась с критикой за макияж, который пользователи соцсетей посчитали «не по возрасту». Хейтеры призвали Ани Лорак лучше следить за дочерью, чтобы избежать негативных последствий. Девочка намекнула, что ей пришлось прочитать много неприятных комментариев в свой адрес.

Мурат Налчаджиоглу, отец Софии, в своем блоге признавался, что виноват перед Ани, но намерен делать всё возможное ради счастья своей дочери. Несмотря на развод, Лорак никогда не препятствовала общению бывшего мужа с Софией, стараясь сохранить для неё полноценные отношения с обоими родителями.