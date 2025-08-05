Киев внёс в базу Миротворца* двух подростков из России

В базу данных украинского сайта «Миротворец»* были внесены персональные данные 16-летнего Никиты Н. и 17-летнего Александра Ц. из России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Оба несовершеннолетних являются учащимися российских школ. На сайте были размещены их персональные данные, включая адреса проживания и ссылки на социальные сети, без получения соответствующего разрешения.

Ранее прокуратура Украины заочно предъявила обвинения воронежскому губернатору Александру Гусеву. Он также внесён в базу «Миротворца»*. В карточке указано, что причиной стали его поддержка Вооружённых сил РФ, «посягательство на суверенитет Украины» и участие в «контрабандных поставках» на территорию новых российских регионов. Также отмечается, что Гусев проходит фигурантом в материалах украинской прокуратуры: его подозревают в финансировании действий, представляющих угрозу национальной безопасности.