На Украине завели дело на российского губернатора за вклад в СВО

На Украине заочно предъявлены обвинения губернатору Воронежской области России Александру Гусеву. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины через свои соцсети.

«Органы прокуратуры Украины заочно выдвинули обвинения губернатору Воронежской области РФ», — сообщается в соцсетях.

Согласно заявлению украинской стороны, Гусева подозревают в оказании финансовой поддержки и обеспечении Вооружённых сил России необходимым оборудованием. Подробности обвинений и дальнейшие шаги прокуратуры пока не уточняются.

Ранее губернатора Воронежской области Александра Гусева добавили в базу данных украинского сайта «Миротворец*». В его профиле указано, что поводом послужили поддержка им российских Вооружённых сил, «нарушение суверенитета Украины» и причастность к «незаконным поставкам» в новые регионы России.