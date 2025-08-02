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Регион
2 августа, 11:54

На Украине завели дело на российского губернатора за вклад в СВО

Прокуратура Украины заочно предъявила обвинения воронежскому губернатору Гусеву

Обложка © ТАСС/Срибный Евгений

Обложка © ТАСС/Срибный Евгений

На Украине заочно предъявлены обвинения губернатору Воронежской области России Александру Гусеву. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины через свои соцсети.

«Органы прокуратуры Украины заочно выдвинули обвинения губернатору Воронежской области РФ», — сообщается в соцсетях.

Согласно заявлению украинской стороны, Гусева подозревают в оказании финансовой поддержки и обеспечении Вооружённых сил России необходимым оборудованием. Подробности обвинений и дальнейшие шаги прокуратуры пока не уточняются.

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Ранее губернатора Воронежской области Александра Гусева добавили в базу данных украинского сайта «Миротворец*». В его профиле указано, что поводом послужили поддержка им российских Вооружённых сил, «нарушение суверенитета Украины» и причастность к «незаконным поставкам» в новые регионы России.

* Ресурс признан экстремистским на территории РФ.

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Анастасия Никонорова
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