ВСУ атаковали беспилотниками Воронежскую область

На территории региона действует опасность атаки БПЛА и продолжают работать системы оповещения. Людей просят зайти в помещения и отойти от окон.

Этой же ночью украинские дроны атаковали Смоленскую область. Там успели сбить два БПЛА. Также о налёте сообщал губернатор Волгоградской области. О пострадавших или разрушениях на земле информации не приводилось.