ПВО сбила два украинских БПЛА над Смоленской областью

Смоленская область подверглась атаке украинских БПЛА ночью 27 июля. Российские средства противовоздушной обороны сбили над регионом два беспилотника. Об этом сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин.

«Силы ПВО Министерства обороны России ведут отражение воздушной атаки ВСУ. На текущий момент сбито два беспилотника», — написал Анохин в Telegram-канале.

Сейчас в регионе продолжает действовать опасность БПЛА. Людей просят сохранять спокойствие и отойти от окон.