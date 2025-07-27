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Регион
26 июля, 23:10

ПВО сбила два украинских БПЛА над Смоленской областью

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Смоленская область подверглась атаке украинских БПЛА ночью 27 июля. Российские средства противовоздушной обороны сбили над регионом два беспилотника. Об этом сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин.

«Силы ПВО Министерства обороны России ведут отражение воздушной атаки ВСУ. На текущий момент сбито два беспилотника»,написал Анохин в Telegram-канале.

Сейчас в регионе продолжает действовать опасность БПЛА. Людей просят сохранять спокойствие и отойти от окон.

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Как сообщал Life.ru, этой же ночью ВСУ пытались атаковать беспилотниками Волгоградскую область. В результате падения обломков дронов было нарушено электропитание в контактной сети железной дороги в Октябрьском районе. Также в регионе закрыт аэропорт.

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Лия Мурадьян
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