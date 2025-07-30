Губернатора Воронежской области внесли в базу «Миротворца»*

Губернатор Воронежской области Александр Гусев был внесён в базу украинского сайта «Миротворец»*, сообщает «Постньюс». В карточке указано, что причиной стали его поддержка Вооружённых сил РФ, «посягательство на суверенитет Украины» и участие в «контрабандных поставках» на территорию новых российских регионов.

Также отмечается, что Гусев проходит фигурантом в материалах украинской прокуратуры: его подозревают в финансировании действий, представляющих угрозу национальной безопасности. По статье 110-2 УК Украины ему грозит до 10 лет заключения заочно.

А на днях известный режиссёр Константин Богомолов внесён в базу украинского сайта «Миротворец»* за поддержку действий России.