Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 июля, 13:52

Губернатора Воронежской области внесли в базу «Миротворца»*

Постньюс: Губернатора Воронежской области Александра Гусева внесли в Миротворец*

Губернатор Воронежской области Александр Гусев. Обложка © Владимир Смирнов/ТАСС

Губернатор Воронежской области Александр Гусев. Обложка © Владимир Смирнов/ТАСС

Губернатор Воронежской области Александр Гусев был внесён в базу украинского сайта «Миротворец»*, сообщает «Постньюс». В карточке указано, что причиной стали его поддержка Вооружённых сил РФ, «посягательство на суверенитет Украины» и участие в «контрабандных поставках» на территорию новых российских регионов.

Также отмечается, что Гусев проходит фигурантом в материалах украинской прокуратуры: его подозревают в финансировании действий, представляющих угрозу национальной безопасности. По статье 110-2 УК Украины ему грозит до 10 лет заключения заочно.

«Очень гордимся»: «Бурановские бабушки» довольны почётным званием «Миротворец»
«Очень гордимся»: «Бурановские бабушки» довольны почётным званием «Миротворец»

А на днях известный режиссёр Константин Богомолов внесён в базу украинского сайта «Миротворец»* за поддержку действий России.

* Ресурс признан экстремистским на территории РФ

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Украина
  • Политика
  • Воронежская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar