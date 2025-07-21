Константин Богомолов попал в базу Миротворца

Российский режиссёр Константин Богомолов внесён в базу украинского сайта «Миротворец» за поддержку действий России. Об этом сообщает база данных проекта.

Личные данные художественного руководителя Театра на Малой Бронной появились на страницах ресурса 20 июля 2025 года.