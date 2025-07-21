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21 июля, 15:02

Константин Богомолов попал в базу Миротворца

Обложка © ТАСС / Терещенко Михаил

Обложка © ТАСС / Терещенко Михаил

Российский режиссёр Константин Богомолов внесён в базу украинского сайта «Миротворец» за поддержку действий России. Об этом сообщает база данных проекта.

Личные данные художественного руководителя Театра на Малой Бронной появились на страницах ресурса 20 июля 2025 года.

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А 21 июля президент России Владимир Путин присвоил Богомолову звание заслуженного деятеля искусств РФ. Режиссёр удостоен награды за вклад в развитие культуры. 23 июля создатель «Содержанок» отметит своё 50-летие.

Александра Мышляева
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