Константин Богомолов попал в базу Миротворца
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Российский режиссёр Константин Богомолов внесён в базу украинского сайта «Миротворец» за поддержку действий России. Об этом сообщает база данных проекта.
Личные данные художественного руководителя Театра на Малой Бронной появились на страницах ресурса 20 июля 2025 года.
А 21 июля президент России Владимир Путин присвоил Богомолову звание заслуженного деятеля искусств РФ. Режиссёр удостоен награды за вклад в развитие культуры. 23 июля создатель «Содержанок» отметит своё 50-летие.