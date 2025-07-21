Путин присвоил Богомолову звание заслуженного деятеля искусств

Президент России Владимир Путин присвоил режиссёру Константину Богомолову звание «Заслуженный деятель искусств России». Об этом сообщается в указе, опубликованном на официальном портале правовых актов.

Художественный руководитель Московского драматического театра на Малой Бронной получил награду за вклад в развитие культуры. Кроме того, орденом «За заслуги в культуре и искусстве» был отмечен артист театра «Русская песня» и телеведущий Вячеслав Манучаров. Президент подчеркнул его вклад в развитие отечественной культуры и многолетнюю плодотворную деятельность.