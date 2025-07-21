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21 июля, 14:01

Путин присвоил Богомолову звание заслуженного деятеля искусств

Обложка © ТАСС / Геодакян Артем

Обложка © ТАСС / Геодакян Артем

Президент России Владимир Путин присвоил режиссёру Константину Богомолову звание «Заслуженный деятель искусств России». Об этом сообщается в указе, опубликованном на официальном портале правовых актов.

Художественный руководитель Московского драматического театра на Малой Бронной получил награду за вклад в развитие культуры. Кроме того, орденом «За заслуги в культуре и искусстве» был отмечен артист театра «Русская песня» и телеведущий Вячеслав Манучаров. Президент подчеркнул его вклад в развитие отечественной культуры и многолетнюю плодотворную деятельность.

«С удовольствием!»: Богомолов пообещал подумать о создании спектакля про победы Путина
«С удовольствием!»: Богомолов пообещал подумать о создании спектакля про победы Путина

Ранее Life.ru сообщал, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов вручил народной артистке СССР, почётному гражданину города Алисе Фрейндлих орден «За заслуги перед Отечеством» I степени. Награда была вручена по поручению президента России. Фрейндлих стала одним из немногих полных кавалеров этого ордена. Ордена II, III и IV степеней ей были вручены в 2019, 2009 и 2004 годах соответственно.

Александра Мышляева
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