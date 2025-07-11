«Служила верой и правдой»: Фрейндлих стала полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством»

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов вручил народной артистке СССР и Почётному гражданину города Алисе Фрейндлих орден «За заслуги перед Отечеством» I степени по поручению Президента России. Актриса вошла в число редких полных кавалеров этой награды.

Алисе Фрейндлих вручили орден «За заслуги перед Отечеством» I степени. Видео © Telegram / Mash на Мойке

На церемонии, украшенной выступлением военного оркестра Ленинградского военного округа, присутствовали актёры БДТ, родные и близкие актрисы. Беглов назвал вручение награды великой актрисе честью и подчеркнул, что её доброта и интеллигентность воплощают дух Ленинграда-Петербурга. По его словам, героини Фрейндлих стали поистине народными, навсегда оставаясь в сердцах зрителей.

В ответ Фрейндлих выразила благодарность всем собравшимся, отметив, что её жизнь была посвящена любимому делу — театру, которому она служила с радостью. Она добавила, что настоящей заслугой считает свою семью — дочь, внуков и правнуков, а работа в театре всегда приносила ей счастье.

«Вся моя жизнь принадлежит театру, я служила ему верой и правдой и всегда была счастлива этим служением и бесконечно радовалась всю свою жизнь. <…> У меня есть только одна заслуга — служила верой и правдой», — сказала актриса.

Такой же орден артистка получила в 2024 году, в день своего 90-летия. Награды II, III и IV степеней были присвоены в 2019, 2009, 2004 годах.