Глава российского государства Владимир Путин провёл церемонию награждения лауреатов общественной премии «Всё для победы!». В ходе форума Общероссийского народного фронта памятные статуэтки из рук главы государства получили семья Малий из Донецкой Народной Республики.

Путин вручил награды лауреатам премии «Всё для победы!». Видео © Telegram / Кремль. Новости

Также награда досталась главному конструктору акционерного общества «Русский купол» Ивану Солдатову и Ольге Язевой, которая является основателем и руководителем движения «Швейные войска России».

Награда, учреждённая Общероссийским народным фронтом (ОНФ) в 2024 году по прямому поручению президента, присуждается добровольцам за их неоценимый вклад в оказание поддержки участникам специальной военной операции и их родственникам, а также мирному населению новых и приграничных территорий.