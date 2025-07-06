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6 июля, 13:33

Путин вручил награды лауреатам премии «Всё для победы!»

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Глава российского государства Владимир Путин провёл церемонию награждения лауреатов общественной премии «Всё для победы!». В ходе форума Общероссийского народного фронта памятные статуэтки из рук главы государства получили семья Малий из Донецкой Народной Республики.

Путин вручил награды лауреатам премии «Всё для победы!». Видео © Telegram / Кремль. Новости

Также награда досталась главному конструктору акционерного общества «Русский купол» Ивану Солдатову и Ольге Язевой, которая является основателем и руководителем движения «Швейные войска России».

Награда, учреждённая Общероссийским народным фронтом (ОНФ) в 2024 году по прямому поручению президента, присуждается добровольцам за их неоценимый вклад в оказание поддержки участникам специальной военной операции и их родственникам, а также мирному населению новых и приграничных территорий.

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Ранее в рамках своего визита в Национальный центр, президент также провёл другую церемонию награждения. Отмечены были те, кто вносит вклад в поддержку военнослужащих специальной военной операции, их семей и мирного населения как новых, так и прилегающих к ним территорий. Также российский лидер поблагодарил волонтёров Народного фронта за преданность и труд

Ольга Сливченко
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