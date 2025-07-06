Президент России Владимир Путин заявил, что проблемы, с которыми сталкиваются западные страны, становятся всё более острыми, и их количество продолжает расти. В своём выступлении на форуме «Все для победы!», организованном Народным фронтом, он отметил, что западные государства предпочитают тратить средства на поддержку Украины, вместо того чтобы развивать свои социальные системы.

«Пусть налогоплательщики западных стран услышат эти цифры и подумают, куда их правительство тратит их народные денежки — вместо того, чтобы развивать свои системы здравоохранения (а там много проблем, мы знаем это хорошо), системы ЖКХ те же самые, поднимать заработные платы», — заявил президент России.

Путин также затронул проблему трудоустройства мигрантов, которые в большом количестве переселяются в Европу. Он подчеркнул, что необходимо обеспечивать их трудоустройство, чтобы они не занимали рабочие места местных граждан, а работали там, где это действительно необходимо.