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Регион
6 июля, 13:12

Путин обозначил главную цель государства

Путин: Все усилия направлены на обеспечение мирного и безопасного будущего РФ

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Глава государства Владимир Путин, выступая на форуме «Всё для Победы!», заявил, что обеспечение безопасного и мирного будущего России является ключевой задачей, объединяющей всю страну.

«Ваши инициативы подчинены нашей главной цели — безопасному и мирному будущему России. Ради этого мы все работаем», — заявил российский лидер.

Президент отметил, что инициативы, энергия и повседневная работа граждан должны создавать возможности для миллионов россиян внести свой вклад в общую победу. Именно ради этого трудятся все жители России и сражаются военнослужащие на передовой.

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Ранее Путин сообщил, что российские беспилотные летательные аппараты, переданные Народным фронтом и задействованные в зоне СВО, вывели из строя вражескую технику общей стоимостью более 2 миллиардов долларов.

Алиса Хуссаин
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