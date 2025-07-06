Путин обозначил главную цель государства
Путин: Все усилия направлены на обеспечение мирного и безопасного будущего РФ
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Глава государства Владимир Путин, выступая на форуме «Всё для Победы!», заявил, что обеспечение безопасного и мирного будущего России является ключевой задачей, объединяющей всю страну.
«Ваши инициативы подчинены нашей главной цели — безопасному и мирному будущему России. Ради этого мы все работаем», — заявил российский лидер.
Президент отметил, что инициативы, энергия и повседневная работа граждан должны создавать возможности для миллионов россиян внести свой вклад в общую победу. Именно ради этого трудятся все жители России и сражаются военнослужащие на передовой.
Ранее Путин сообщил, что российские беспилотные летательные аппараты, переданные Народным фронтом и задействованные в зоне СВО, вывели из строя вражескую технику общей стоимостью более 2 миллиардов долларов.