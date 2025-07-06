Путин обозначил главную цель государства

Глава государства Владимир Путин, выступая на форуме «Всё для Победы!», заявил, что обеспечение безопасного и мирного будущего России является ключевой задачей, объединяющей всю страну.

«Ваши инициативы подчинены нашей главной цели — безопасному и мирному будущему России. Ради этого мы все работаем», — заявил российский лидер.

Президент отметил, что инициативы, энергия и повседневная работа граждан должны создавать возможности для миллионов россиян внести свой вклад в общую победу. Именно ради этого трудятся все жители России и сражаются военнослужащие на передовой.