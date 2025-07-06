Российские дроны сожгли техники ВСУ более чем на $2 млрд, заявил Путин
Путин: Дроны от Народного фронта уничтожили технику врага более чем на $2 млрд
Российские беспилотники, поставленные Народным фронтом и используемые в зоне СВО, уничтожили технику противника на сумму, превышающую 2 миллиарда долларов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на организованном Народный фронтом форуме «Всё для победы!».
Владимир Путин прокомментировал эффективность российских беспилотников в зоне СВО. Видео © Кремль. Новости
«Только Народным фронтом поставлено в войска 110 тысяч беспилотников разных модификаций, включая ударные системы на оптоволокне, устойчивые к помехам. По оценкам наших специалистов, всего БПЛА, направленные по линии ОНФ, сожгли вражеской техники более чем на $2 млрд», — сказал он.
Напомним, что ранее Life.ru писал о планах Путина на 6 июля. Президент России уже прибыл в Национальный центр «Россия», где проходит выставка «Всё для Победы!». Оно посвящено итогам работы Народного фронта за три года.
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