Российские дроны сожгли техники ВСУ более чем на $2 млрд, заявил Путин

Российские беспилотники, поставленные Народным фронтом и используемые в зоне СВО, уничтожили технику противника на сумму, превышающую 2 миллиарда долларов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на организованном Народный фронтом форуме «Всё для победы!».

«Только Народным фронтом поставлено в войска 110 тысяч беспилотников разных модификаций, включая ударные системы на оптоволокне, устойчивые к помехам. По оценкам наших специалистов, всего БПЛА, направленные по линии ОНФ, сожгли вражеской техники более чем на $2 млрд», — сказал он.