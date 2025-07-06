Путин прибыл на выставку «Всё для Победы!» в Наццентр «Россия»
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Глава государства Владимир Путин в пятый раз посетил Национальный центр «Россия» в Москве, где прошла выставка «Всё для Победы!». Мероприятие посвящено итогам трёхлетней работы Народного фронта. В рамках визита президент также принял участие в церемонии вручения премий за оказание помощи участникам специальной военной операции (СВО), их семьям и мирным жителям новых и приграничных регионов.
Путин прибыл в Национальный центр «Россия». Видео © Telegram/ Кремль. Новости
Выставка «Всё для Победы!» организована благотворительным фондом с одноименным названием, который начал свою деятельность в 2022 году. Фонд был создан при участии военных корреспондентов и с тех пор активно поддерживает военнослужащих, а также оказывает гуманитарную помощь людям, пострадавшим от боевых действий в новых регионах и приграничье.
Напомним, что сегодня у росссийского лидера крайне насыщенный день. Путин планирует по видеосвязи принять участие в основном пленарном заседании XVII саммита БРИКС. В центре внимания лидеров будут вопросы глобального мира, безопасности и необходимость реформирования системы мирового управления.