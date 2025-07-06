Путин прибыл на выставку «Всё для Победы!» в Наццентр «Россия»

Глава государства Владимир Путин в пятый раз посетил Национальный центр «Россия» в Москве, где прошла выставка «Всё для Победы!». Мероприятие посвящено итогам трёхлетней работы Народного фронта. В рамках визита президент также принял участие в церемонии вручения премий за оказание помощи участникам специальной военной операции (СВО), их семьям и мирным жителям новых и приграничных регионов.

Путин прибыл в Национальный центр «Россия». Видео © Telegram/ Кремль. Новости

Выставка «Всё для Победы!» организована благотворительным фондом с одноименным названием, который начал свою деятельность в 2022 году. Фонд был создан при участии военных корреспондентов и с тех пор активно поддерживает военнослужащих, а также оказывает гуманитарную помощь людям, пострадавшим от боевых действий в новых регионах и приграничье.