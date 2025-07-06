Путин рассказал, как Россия помогала США в борьбе за независимость
Путин: Россия помогала США оружием и деньгами во времена борьбы за независимость
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин напомнил, что у Москвы и Вашингтона некогда были «очень добрые и своеобразные отношения», притом довольно давно — ещё со времён борьбы Штатов за независимость. Фрагмент интервью главы государства опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин в своём телеграм‑канале.
Путин — об истории взаимоотношений с США. Видео © Telegram / ЗАРУБИН
По словам Путина, ещё во время борьбы североамериканских колоний за независимость от Великобритании Россия симпатизировала будущим США и даже оказывала им практическую поддержку.
«Реально поставляли оружие, деньгами помогали и так далее. Потом Север поддерживали в ходе войны Севера и Юга… Мы находили то, что нас объединяло», — подчеркнул президент.
Глава государства отметил, что на протяжении долгого времени общая история давала двум странам возможность сотрудничать и искать точки соприкосновения, несмотря на различия в политических системах.
Ранее сообщалось, что 6 июня у Владимира Путина будет крайне насыщенный день. Сначала российский лидер посетит выставку ОНФ под названием «Всё для Победы!», после чего примет участие в церемонии награждения тех, кто внёс вклад в поддержку участников СВО. Позднее глава государства в формате онлайн присоединится к пленарному заседанию саммита БРИКС.