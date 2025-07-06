Путин рассказал, как Россия помогала США в борьбе за независимость

Президент России Владимир Путин напомнил, что у Москвы и Вашингтона некогда были «очень добрые и своеобразные отношения», притом довольно давно — ещё со времён борьбы Штатов за независимость. Фрагмент интервью главы государства опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин в своём телеграм‑канале.

Путин — об истории взаимоотношений с США. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

По словам Путина, ещё во время борьбы североамериканских колоний за независимость от Великобритании Россия симпатизировала будущим США и даже оказывала им практическую поддержку.

«Реально поставляли оружие, деньгами помогали и так далее. Потом Север поддерживали в ходе войны Севера и Юга… Мы находили то, что нас объединяло», — подчеркнул президент.

Глава государства отметил, что на протяжении долгого времени общая история давала двум странам возможность сотрудничать и искать точки соприкосновения, несмотря на различия в политических системах.