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Регион
6 июля, 11:19

Путин рассказал, как Россия помогала США в борьбе за независимость

Путин: Россия помогала США оружием и деньгами во времена борьбы за независимость

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин напомнил, что у Москвы и Вашингтона некогда были «очень добрые и своеобразные отношения», притом довольно давно — ещё со времён борьбы Штатов за независимость. Фрагмент интервью главы государства опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин в своём телеграм‑канале.

Путин — об истории взаимоотношений с США. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

По словам Путина, ещё во время борьбы североамериканских колоний за независимость от Великобритании Россия симпатизировала будущим США и даже оказывала им практическую поддержку.

«Реально поставляли оружие, деньгами помогали и так далее. Потом Север поддерживали в ходе войны Севера и Юга… Мы находили то, что нас объединяло», — подчеркнул президент.

Глава государства отметил, что на протяжении долгого времени общая история давала двум странам возможность сотрудничать и искать точки соприкосновения, несмотря на различия в политических системах.

«Добрые, но своеобразные»: Путин высказался об отношениях России и США
«Добрые, но своеобразные»: Путин высказался об отношениях России и США

Ранее сообщалось, что 6 июня у Владимира Путина будет крайне насыщенный день. Сначала российский лидер посетит выставку ОНФ под названием «Всё для Победы!», после чего примет участие в церемонии награждения тех, кто внёс вклад в поддержку участников СВО. Позднее глава государства в формате онлайн присоединится к пленарному заседанию саммита БРИКС.

Мария Любицкая
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